意大利餐廳宣傳片拍到「外遇現場」 渣夫被離婚 反怒告店方侵權
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
意大利發生一起荒謬的事件，一名男子帶著外遇對象到餐廳用餐，沒想到餐廳隨手拍攝的一段宣傳短片，竟然成為他外遇的「鐵證」。
好巧不巧，這段影片被他太太在網路上刷到，直接導致家庭破碎，而這名憤怒的丈夫竟以此為由，控告餐廳侵犯隱私。
據ODDITYCENTRAL報導，這名來自西西里島、現年42歲的不具名男子，當天騙太太說要和同事參加一場重要的商務晚宴，實際上卻帶著外遇對象到餐廳約會。當晚，餐廳員工為了經營TikTok社群帳號，錄製了一段宣傳影片，而這名男子與外遇對象親暱互動的畫面，就這樣被錄了進去並公開上傳。
原本以為神不知鬼不覺的外遇，沒想到竟因為影片在網路上瘋傳，還出現在太太的動態牆上。太太看著影片中熟悉的身影與丈夫身旁的陌生女子，當場氣炸，火速決定結束這段婚姻，將丈夫趕出家門。
面對妻子提出離婚，男子不但沒有覺得自己有錯，反而將怒火轉向餐廳。他在意大利消費者保護協會Codacons的協助下提起訴訟，控告餐廳在未經授權的情況下，使用男子的肖像打廣告。
協會發言人塔納西（Francesco Tanasi）表示：
餐廳在未取得同意的情況下拍攝顧客並散播影像，這絕對是不可接受的。
目前Codacons正代表該男子向餐廳索取損害賠償，具體金額仍在研議。男子也考慮向意大利數據保護監管機構提出申訴，要餐廳為他的離婚付上代價。
【延伸閱讀】廣東短裙女大廈爬窗逃走畫面瘋傳 屋內閃現半裸男 疑小三被捉姦
+14
男星被指不倫戀女社長 私訊「每周親密兩次」 涉120億韓元往來好身材電視劇女星被爆「摟抱激吻已婚人夫」 男方遭起底出身名門捉姦命案！泰孕婦拖全裸小三出酒店活活打死 真相大逆轉仍獲減刑男子僅穿紅底褲爬酒店外牆影片瘋傳 網友猜測：大型捉姦現場
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】