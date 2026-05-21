有片！電單車紅磡一直捐車罅飛馳　網民批危險：有車切線就累死人

安全駕駛，人人有責！近日網上流傳影片，有電單車司機於紅磡香港理工大學外、紅隧入口前1段路，一直「捐車罅」飛馳，引來大批網民狠批危險，「以為自己好型，一有車切線突少少出嚟佢就累死人」、「警車隔籬開始挑機，遲早奶鑊金」、「呢啲死𡃁仔，考咗兩年牌就舞龍咁舞，祝你好運」。



近日網上流傳影片，有電單車司機於紅磡香港理工大學外、紅隧入口前1段路，一直「捐車罅」飛馳。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」分享該段影片，配文寫道「邊個夠佢快」。影片長42秒，見到該電單車司機於紅磡理大外、紅隧入口前1段路駕駛，當時並非嚴重塞車，但司機全程選擇「捐車罅」、貼着行車線上飛馳，不斷越過兩旁車輛。

電單車紅磡捐車罅高速飛馳極危險

網民紛紛批評司機，「影出嚟覺得自己好型，但其實係做緊好危險同害到人嘅嘢」、「捐車罅行，仲揸到咁X快，如果有人扭軚捐出嚟，咁你就一路好走」、「是但1架車睇唔到你就即時瞓低！」、「我自己都有揸電單車，唔塞死嘅時候我都唔夠膽咁攝」、「好趕喎，趕住上路」。

當時並非嚴重塞車，但司機全程選擇「捐車罅」、貼着行車線上飛馳，不斷越過兩旁車輛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

當時並非嚴重塞車，但司機全程選擇「捐車罅」、貼着行車線上飛馳，不斷越過兩旁車輛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：有車切線累死人 VS 唔攝貪日曬雨淋食塵咩

不過也有網民認為，「個個揸26（電單車）都係咁行㗎啦，大驚小怪，塞車唔攝真係貪日曬雨淋食塵咩，鏡頭睇好似好誇，其實唔係行得好快，兩邊位好闊，隧道塞車位唔好同我講開車門有阿婆，就算前幾個位想打燈cut線都會預測到，有揸就明」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）