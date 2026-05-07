300中學師生赴赤柱監獄 欣賞在囚人士話劇音樂匯演
撰文：蕭通
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懲教署周三（6日）邀請來自10間學校、共逾300名中學師生到赤柱監獄，欣賞「懲教先鋒計劃」之「創藝展更生」在囚人士話劇音樂匯演，並邀請天主教香港教區主教周守仁樞機擔任主禮嘉賓。學生透過親身接觸在囚人士，了解犯罪的沉重代價和守法重要性，同時亦通過在囚人士的創作及表演，加深對懲教署多元化更生計劃的認識。
在囚人士分享經歷籲引以為鑑
在匯演活動中，在囚人士為學生演出名為《第十日之後》的話劇。劇中主角面對求職困難，在朋輩誘騙下以「刷單」形式進行網上詐騙，更借出銀行戶口進行洗黑錢活動，最終在犯罪後第10天被捕及入獄。懲教署期望通過此劇，讓學生了解時下流行的詐騙手法及犯罪的沉重代價。
在分享環節中，一名因洗黑錢入獄的在囚人士向學生分享自身經歷，希望他們引以為鑑，避免因一時貪念而犯罪，最終失去自由。
「創藝展更生」在囚人士話劇音樂匯演，是懲教署與天主教香港教區教友監獄福傳組織，自2011年起於赤柱監獄合作推行的計劃。計劃旨在將藝術治療融入更生服務。
至於懲教署推行的「懲教先鋒計劃」，致力向青少年宣揚「愛護家國、奉公守法、遠離毒品、支持更生」的信息，至今參與各項活動的青少年及各界人士共超過59萬人次。
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