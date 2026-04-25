組屋男梯間便溺！半分鐘完事　擦完屁股丟紙巾離開　嘔心過程曝光

任何人都知道不應隨處便溺，但「人類總是犯同樣的錯誤」！網上近日瘋傳1條影片，顯示1名男子在新加坡1棟組屋梯間東張西望，確認附近無人後，立即脫褲便溺，約半分鐘後完事，立即用紙巾抹好屁股，繼而隨處丟棄沾髒物紙巾，沒有清潔雙手便離開，任由糞便和紙巾「自生自滅」。



便溺男以為無人得知劣行，但附近有閉路電視拍下整個過程，有女住戶見到嘔心一幕，立即上載至社交平台，形容事件「太噁心」，認為影響到大廈安全和衛生，呼籲大家如有片中男子資料，可以私訊給她，同時已就事件報警求助。



事件引來各界關注，當地國家環境局回覆傳媒查詢時表示，經調查後已確認片中男子身份，除了隨處便溺之外，涉案男子另涉在公共場所小便，以及在禁煙區內吸煙，總共需繳付800新加坡元（約4,900港元）罰款。



男子走到樓梯間左望右望，確認四周無人。（Shila Omar facebook影片截圖）

梯間便溺 隨處拋下紙巾

該名女住戶今年2月在facebook帳號上載該條閉路電視影片，長約47秒，片中可見，水事男子走到大廈樓梯間左望右望，見到四周無人，隨即脫褲蹲下便溺，大約半分鐘後完事起身，並用紙巾抹好肛門，其間露出生殖器官，片中男子甚至隨處拋下紙巾，遺留糞便和紙巾後離開，片中未見他清潔雙手。

閉路電視拍到男子脫褲蹲下便溺。（Shila Omar facebook影片截圖）

閉路電視拍到男子脫褲蹲下便溺。（Shila Omar facebook影片截圖）

CCTV直擊過程 女住戶震驚

樓主用英文指出，片中男子出現在其住所梯間，「離開時把那裡弄得非常髒亂，居然在樓梯間拉屎？」，形容「太噁心了」，希望如果有人認識片中男子，麻煩私訊給她，「事關大廈的安全和衛生」。大量網民留言指「太過份」、「完全沒有衛生意識」、「直接報警啦」，而樓主亦回覆指會報警求助。

男子大約半分鐘後完事起身，用紙巾抹好肛門，其間露出生殖器官。（Shila Omar facebook影片截圖）

男子大約半分鐘後完事起身，用紙巾抹好肛門，其間露出生殖器官。（Shila Omar facebook影片截圖）

另涉其他違規行為 共罰款800新加坡元

據了解，事發現場位於榜鵝臨谷坪（Edgedale Plains）第138座組屋的樓梯間，新加坡國家環境局回覆當地傳媒查詢時指出，局方經調查後，確認到涉事男子身份，今年3月27日向他開出3張罰單，其中2張涉及在公共場所小便和排泄，餘下涉及在禁煙區內吸煙，總共罰款800新加坡元（約4,900港元），涉案男子已經繳付。

男子隨處拋下紙巾，遺留糞便和紙巾後離開，片中未見他清潔雙手。（Shila Omar facebook影片截圖）

若遭到檢控 最高可被罰款1000新加坡元

局方強調，當局將對任何做出不衛生及缺乏社會責任感行為的人士，採取執法行動，根據規定，違例者最高面對300元（1,800港元）罰款，一旦遭到檢控，最高可被罰款1,000新加坡元（6,100港元）。

（綜合）