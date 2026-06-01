白裙女近腋下驚現荔枝椿象！目擊者︰可點做？　附解決臭屁蟲方法

本港正值春夏季節，俗稱「臭屁蟲」的荔枝椿象再次出沒！Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳1條影片，顯示1名女生身穿白色連身背心裙，一邊使用手機，一邊正在過馬路，但樓主驚見對方右邊近腋下位置黏着1隻荔枝椿象，疑惑「好想話畀小姐佢知，又驚嚇親佢，可以點做？」。



身穿白色連身背心裙的女生，一邊使用手機，一邊過馬路，但右邊近腋下位置黏着1隻荔枝椿象。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民提醒切勿拍走

影片引來許多網民留言，「香港人真係好忙人人過馬路都要睇住電話」、「帶寵物出街又同你講呀」、「精靈訓練員」、「守護蟲 ，唔好亂嚟」、「袋入面可能有14隻蛋」、「好麻煩，我試過，拍走，啲毒液噴上身，痛一個月，仲要即時脱衣，所以我見人身上有，一定叫佢冷靜，坐定定，等佢自己走」。

樓主驚見白衣女右邊近腋下位置黏着1隻荔枝椿象，疑惑「好想話畀小姐佢知，又驚嚇親佢，可以點做？」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

噴出具腐蝕性臭液 刺痛過敏潰爛

由於大埔山邊一帶有許多村落，種有大量果樹，吸引荔枝椿象在大埔一帶吸食果樹汁液和產卵，加上大埔居民經常在家發現荔枝椿象和14粒蟲卵，所以戲稱為「大埔名物」、「14粒」。

《香港01》過往多次報道荔枝椿象，牠們受騷擾時，會噴出具腐蝕性臭液自衛，一旦觸及人體皮膚或眼睛，將引起刺痛感及過敏症狀，嚴重將導致潰爛，荔枝椿象一年一個世代，共分3個階段︰

荔枝椿象的卵多是14顆聚集成堆。（台灣農業部動植物防疫檢疫署）

1. 卵期

約10天，近圓球體，常是14顆聚集成堆，初生的卵為鮮綠或黃，孵化前轉為紅，天氣愈溫暖，卵孵化速度會愈快。

荔枝椿象的成蟲期達2至300日。（台灣農業部動植物防疫檢疫署）

2. 若蟲期

有5個齡期60至80天，一開始呈長橢圓形，體色偏紅轉至深灰色；2至5齡則逐漸變為長方形，主體為橙紅色加黑色外框。

不慎接觸荔枝椿象腐蝕性液體，造成皮膚潰爛。（台灣農業部高雄區農業改良場）

3. 成蟲期

成蟲期最長可達到300日，經歷若蟲期後，荔枝椿象便能展翅飛翔。外型似盾牌，為黃褐色，胸部腹面具白色蠟粉，雌蟲體型大於雄蟲。荔枝椿象繁殖力佳，一生產卵可達10次，每次產14顆卵。

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可用卡片及紙張撥走

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源曾解釋，當遇上臭屁蟲時，只需輕輕撥走，不宜拍打，若看見蟲卵，也不宜用手觸碰，最簡單的做法是戴上手套或其他工具，輕輕刮走蟲卵。至於已孵化的蟲，則可以使用卡片及紙張撥走牠們。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）