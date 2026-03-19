有片｜旺角阿伯警車面前亂過馬路！瀟灑步姿震驚全網　結局糗大了

【過馬路罰款／橫過馬路法例／亂過馬路／過馬路守則】過馬路要遵守規則！警方正進行全港執法行動，打擊行人違法過馬路等行為，然而本港Threads流傳影片，旺角彌敦道有阿伯沒有理會警車停泊旁邊，「衝紅燈」過馬路，還「瀟灑」地慢慢行，結果待他走完馬路，即被交通督導員（又稱「咖啡仔」）「斷正」截停，頓時窒步。



影片引來網民熱議，批評阿伯亂過馬路行為離譜，「瀟灑係要付出代價」、「咁其實算唔算抵死」、「自己申請（罰款），冇計」。



綠燈這樣過馬路！葵芳多人罰$2000片瘋傳 過馬路守則3情況仍違法

旺角彌敦道有阿伯沒有理會警車停泊旁邊，「衝紅燈」過馬路，還「瀟灑」地慢慢行。（Threads@colourmc）

亂過馬路還要慢條斯理？「元朗KOL Colour // 顏色教練」於3月18日在Threads發布影片，顯示旺角彌敦道有阿伯在交通督導員監視「衝紅燈」亂過馬路，最終被截停。

旺角阿伯「衝紅燈」瀟灑過馬路 交通督導員全程目擊

影片長14秒，現場為旺角彌敦道周大福對出斑馬線過路處。畫面見到，當時行人交通燈號為「紅燈」，附近停泊1部警車，但有1名戴鴨舌帽、穿灰色上衣阿伯昂然走出馬路，拿着大樽水獨自慢慢前行，狀甚「瀟灑」。

當時行人交通燈號為「紅燈」，附近停泊1部警車，但阿伯昂然走出馬路慢慢前行，狀甚「瀟灑」。（Threads@colourmc）

當時行人交通燈號為「紅燈」，附近停泊1部警車，但阿伯昂然走出馬路慢慢前行，狀甚「瀟灑」。（Threads@colourmc）

當時行人交通燈號為「紅燈」，附近停泊1部警車，但阿伯昂然走出馬路慢慢前行，狀甚「瀟灑」。（Threads@colourmc）

阿伯過完馬路被截停 反應錯愕

阿伯一路上左盼右顧，待行人交通燈號轉為綠色時，他終於走完馬路成功「上岸」，卻不知道原來其「衝紅燈」行為已被站在「目的地」的交通督導員全程目擊。交通督導員走上前截停阿伯，阿伯窒步反應錯愕，影片至此結束。

阿伯「衝紅燈」行為已被站在「目的地」的交通督導員全程目擊。（Threads@colourmc）

交通督導員截停阿伯。（Threads@colourmc）

交通督導員截停阿伯。（Threads@colourmc）

網民批亂過馬路離譜：瀟灑要付出代價

網民看過影片紛紛指摘阿伯「衝紅燈」行為不當，「瀟灑係要付出代價」、「咁樣行法人吔想唔做嘢都唔得，隔籬仲要有架警車」、「「咁其實算唔算抵死」、「自己申請（罰款），冇計」。

過馬路守則！亂過馬路可罰款2,000元

根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。

另根據運輸署網頁，「不得在以『之』字線標示的控制區範圍內過馬路，應從『斑馬線』橫過」、「不得在『綠色人像』過路處兩旁15米內過馬路。你應該在『綠色人像』燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過」、「不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過」。

不得在以「之」字線標示的控制區範圍內過馬路，應從「斑馬線」橫過。（運輸署網頁）

不得在「綠色人像」過路處兩旁15米內過馬路。應該在「綠色人像」燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過。（運輸署網頁）

不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過。（運輸署網頁）

（Threads@colourmc）