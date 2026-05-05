泰國曼谷警方早前拘捕2名華人男網紅，他們涉嫌以沙吞區（Sathon）1間豪宅作據點，在屋內吸毒、聚眾性愛及製作色情影像，而且曾半夜在社區內裸跑。當地大廈的居民曾多次投訴，但一直未得到妥善處理，住戶無奈向泰國大都會禁毒中心舉報。當地警方早前採取行動，突擊搜查涉案豪宅，當場拘捕2名分别29及36歲中國籍男子，他們在X平台（前稱Twitter）上擁有60萬粉絲，並在成人色情內容平台設有帳戶，主要靠製作和傳播色情內容賺錢，估計月入逾百萬泰銖（逾20萬港元）。



警方在屋內檢獲大量吸毒工具和毒品、色情用品、電子設備及10萬泰銖（約2.3萬港元），2名被捕男子涉及藏毒、吸毒、藏有吸毒工具和逾期居留等多項罪名。



警方在豪宅內拘捕2名中國籍男子，檢獲大量吸毒工具和毒品、色情用品、電子設備及10萬泰銖。（Facebook@Police News Varieties影片截圖）

2男吸毒喧嘩裸跑 街坊狂投訴舉報

綜合《THAIRATH ONLINE》和《Thaiger》等外媒報道，２名被捕中國籍男子分別是36歲的李軍（Li Jun，音譯，網名「八哥」）及29歲的蔡鵬程（Cai Peng Cheng，音譯，網名「乖乖就飯」），2人居於曼谷沙吞區（Sathon）1間豪宅單位。

報道當地警方表示，早前接獲多宗該區的物業管理處及住戶投訴，指涉案單位經常傳出尖叫聲、巨大噪音及異味，指有人在單位內聚眾開派對吸毒及進行性行為，不斷發出喧鬧聲，甚至有人半夜在區內公共場所裸奔、敲打其他住戶房門、闖入大廈大堂等等，引發居民恐慌和孩童受驚，部分同層住戶因極度恐慌，加上受到嚴重滋擾而搬走。

警方在豪宅內拘捕2名中國籍男子，檢獲大量吸毒工具和毒品、色情用品、電子設備及10萬泰銖。（Facebook@Police News Varieties影片截圖）

住戶向禁毒中心舉報 警方證實疑犯為X平台色情網紅

居民指相關投訴一直得不到有效處理，2名男子甚至對大廈管理人員做出具攻擊性的行為，住戶無奈轉而向曼谷大都會禁毒中心再作舉報。警方其後指派專人跟進，經調查後發現2名男子是X平台及成人色情內容平台的網紅，主要製作和發佈BDSM（綁縛與性虐待）及帶有暴力傾向的性行為圖片和影片，在X平台擁有60萬粉絲。

警方當場拘捕2男子 涉從事非法活動

至4月10日，曼谷警方突擊搜查涉案單位，當時姓李犯疑正赤身躺在床上，周圍散落毒品和吸毒工具；而姓蔡疑犯則神志不清、語無倫次，有明顯曾注射毒品跡象，但他否認持有毒品，聲稱毒品為李男所有，亦否認自己曾吸毒在在大廈內裸跑。

曼谷警方突擊搜查涉案單位，當時姓李疑犯正赤身躺在床上，周圍散落毒品和吸毒工具。（Facebook@Police News Varieties影片截圖）

曼谷警方突擊搜查涉案單位，搜獲注射器。（Facebook@Police News Varieties影片截圖）

蔡男神志不清、語無倫次，有明顯的靜脈注射吸毒跡象。（Facebook@Police News Varieties影片截圖）

供認製作及發布色情內容牟利

李男坦承與蔡男合夥運營成人網站頻道，每月可獲逾百萬泰銖（逾20萬港元）收入，而蔡男因神志不清，未有對此做出回應。

單位搜獲大量毒品、吸毒工具及10萬泰銖

警方隨後在現場搜獲4包冰毒和搖頭丸、100支已用或未用的注射器及其他吸毒工具，另有電子磅、性玩具、拍攝影片設備、手機和10部iPad，以及10萬泰銖，現場的電子設備中，發現藏有大量男同性戀色情影片。

警方現場搜獲大量涉案工具及現金10萬泰銖。（Facebook@Police News Varieties影片截圖）

2名被捕男子面臨藏毒等多項控罪

目前，李男與蔡男均被指控藏毒，涉及非法持有冰毒、搖頭丸和非法使用甲基安非他命；而李男的居留許可已過期，涉嫌逾期居留。由於2名男子是非泰國籍，在當地無固定職業及合法居留身份，具有高度潛逃風險，法院已拒絕他們的保釋申請，2人仍被警方扣押，正等待毒品化驗及電子設備取證。至於2人製作網上發布色情內容的罪責，當局還在進一步調查中，不排除會加控更多罪名。