九巴阿叔公然看色情片　被偷看下秒竟這樣做　港女：好恐怖好核突

該港女於Threads發文表示，她日前下班後於凌晨時分乘搭九巴回家，過了一陣子1名阿叔上車，並坐在其斜前方，其後她突然見到阿叔的手機畫面「好奇怪」，「望真啲佢睇緊咸片」。

阿叔搭九巴公然看色情片

港女指出，「最X核突嘅係，佢喺個玻璃度發現咗我見到，然後佢擰咗部電話嚟我呢邊，仲不停喺個玻璃度睇我」。

港女：佢擰咗部電話嚟我呢邊

港女續說，後來她偷拍阿叔看色情片畫面，「但係佢突然間郁嚇親我，佢見我諗住再影佢先收返埋個電話」。港女擔心安全，「我返屋企嗰條路好黑又冇乜人」，故差不多要下車時，請家人前來接她回家。

港女分享1段3秒影片，見到涉事阿叔用藍色大背包遮擋着，惟透過空隙仍見到其手機畫面，角度亦偏向港女方向。

港女提醒女生們，「如果遇到啲咁嘅事同埋人，記得第一時間同人講，保障咗自己安全先，千祈唔好覺得冇事嘅冇事嘅，唔好等真係遇到危險嘅時候先同人講，可能嗰陣你已經走唔甩，保護好自己最重要」。

港女提醒女生們，「如果遇到啲咁嘅事同埋人，記得第一時間同人講，保障咗自己安全先」。（電影《天眼跟蹤》劇照）

網民斥阿叔「妨礙風化」

有網民留言表示，「你覺得佢睇AV有問題，你一係遠離佢，一係同車長講，但你第一時間想注視佢，想偷影人放上網？其實你心態係保護自己定想佢注意你？佢睇AV等於你會遇到危險？但你又引起佢對你有反應！」。

亦有網民撐港女，「唔明點解咁多人罵樓主嘅？如果阿伯確實睇緊咸片，咁明顯係公眾地方行為不檢、妨礙風化，公開場合播放不適宜全年齡觀看的限制級影視就已經係理虧啦」。

若在公眾地方觀看色情影片，令他人感到不安，或會構成「公眾地方行為不檢」罪名，一經定罪可處罰款2.5萬元及監禁1年。（AI生成圖片）

香港法例：公眾地方行為不檢可判監1年

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第12A條，任何人不論是否為了獲取報酬，均不得參與、提供或管理任何不雅、淫褻、令人反感或令人厭惡的公開真人表演，包括全部或部份由人或眾人演出的戲劇、節目、展覽、表演、娛樂、演出、陳列或其他種類的表演。若在公眾地方觀看色情影片，令他人感到不安，或會構成「公眾地方行為不檢」罪名，一經定罪可處罰款2.5萬元及監禁1年。