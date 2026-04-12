公屋│一派嫌近垃圾房　二派憂310呎太細及無日照　網民斥不知足

【公屋輪候】公屋申請的隊伍長之又長，每戶家庭均可以拒絕獲分派的單位，但一旦面臨「終極」第三派，便不能回頭。近日1名網民在社交平台分享，表示自己現時與父母同住，他正申請3人家庭的公屋單位，一派獲沙田隆亨邨2樓單位，但他不滿該處正對着垃圾房，單位小及有異味而拒絕，二派則獲青衣長康邨，雖交通方便和環境清幽，惟他憂慮310呎的單位無法裝修「間出」2房，加上或沒有日光照入家中，故正考慮應否拒絕。然而，不少網民反斥樓主不知足，認為3人家庭分配到逾300呎單位已很理想，但樓主仍嫌三嫌四，批評他拖慢其他輪候者的申請。



樓主表示自己現時與父母同住，他正申請3人家庭的公屋單位，一派獲沙田隆亨邨2樓單位，但他不滿該處正對着垃圾房，單位小及有異味而拒絕。（資料圖片）

公屋一派獲與父母同邨 但對正垃圾房

樓主日前在Facebook群組發文分享，直言「唉，博唔博三派好呢？」，並指自己現時與父母同住於沙田隆亨邨，他正申請3人家庭的公屋，一派即獲與父母同邨，隆亨邨的榮心樓。雖然對區內環境非常熟悉，但他認為單位對着垃圾房，因此有異味，加上嫌單位面積小，已拒絕編配。

樓主二派時獲派青衣長康邨康榮樓的2樓單位，他曾到大廈附近視察，認為環境清幽，也有巴士直達小朋友就讀的學校，惟他憂慮310呎的單位無法隔斷成2房。（資料圖片）

嫌二派青衣長康邨單位僅310呎及無日照

他續指，二派時獲派青衣長康邨康榮樓的2樓單位，他曾到大廈附近視察，認為環境清幽，也有巴士直達小朋友就讀的學校，但他卻擔心310呎單位無法「間房」，隔斷成兩房間。而且，單位在日間可能沒有陽光照射入屋。樓主正考慮應否拒絕二派，知道一旦拒絕，「終極三派」便無法回頭，更難以想像最後獲派東涌公屋的話，不知該如何是好。

帖文一出，眾多網民紛紛留言討論，大部份人皆認為樓主要求過高，而且身在福中不知福，指許多3人家庭的公屋單位只有200多呎，樓主獲派的310呎單位已算不俗，希望樓主知足。

部份網民則批評樓主的舉動慢其他輪候者的申請，表示首派已是其熟悉的地區，不理解為何樓主要拒絕，「真係唔好阻住條隊，多謝」。

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