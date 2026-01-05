黃大仙上邨驚現密封單位！無冷氣位窗戶封死：凶宅？　網民揭真相

這單位到底是否凶宅？有網民近日經過黃大仙上邨詠善樓時，發現1個奇怪單位，外牆設計與其他單位不同，並無冷氣機位，窗戶亦被封死，他擔心是否凶宅，於是在facebook地區群組發文詢問網民。



不少網民知道該單位另有實際用途，有網民好心開估之餘，亦有網民故意嚇嚇樓主，假意笑稱是凶宅，「轟動一時，你Google可以搵到」、「都過咗咁多年，唔好再提啦」、「五星陣，不過唔好再提了」、「凶宅嚟，如果影咗相，咁你X街了」。



該網民於facebook群組「黃大仙區友」發文問道：「呢個單位與別不同，係凶宅定係有咩用途嘅呢？黃大仙上邨詠善樓。」照片見到，詠善樓其中1個單位外牆設計與別不同，並無冷氣機位、晾衣架及玻璃窗，窗戶被密封，無法窺探內裏情況。

有網民留言假意笑稱是凶宅，「嘩，呢單嘢呢，連報紙都冇講㗎，都過咗好耐，當時都好少人知，你問下區長，睇下肯唔肯講」，亦有人笑說「鐵竇，神秘房，去到樓下問看更，講暗號，佢會帶你上去」、「同樓下看更講『我係你老竇』，佢會帶你上去」。

有好心網民講述實際用途，「消防中途泵房」、「通常20-21樓出現」、「個單位屋主姓消嘅，你都可以叫佢泵仔，永久業主」、「唔好聽埋啲人亂噏凶宅，啲單位再凶再猛，房署一樣會租，有錢收唔通唔收咩。呢啲房會出現喺中間樓層，用一個單位嘅空間嚟做加壓泵房，參考下黃大仙下邨十幾樓嘅門口，有塊牌標明用途」、「落成時已經存在，因為有啲公居屋大廈頂會作為該區域性消防水缸，需要一個中置層單位，發生消防火警時用水量增加時方便加壓」，亦提醒「如果係泵房，上下左右戶就常覺地震噪音了」。