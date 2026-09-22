有片│港鐵MMA！放袋爭執　男子遭大叔強拖出車　職員做法惹爭議

乘搭港鐵遇事可以這樣處理？本港社交平台Facebook及Instagram（IG）瘋傳影片，指港鐵深水埗站車廂內，有男子因為被弄爛手珠散落一地，不斷高呼「佢整爛我條珠啊！我要執返我啲珠」，並在車廂內遊走執拾手珠，多名職員到場處理。其間被指控弄壞手珠的大叔站在車門阻礙列車關門，更擅自把男子的隨身物品拿出車廂，再想強行把男子拉出車廂但不成功，呼喝職員「幫手啊！」。最終大叔把男子拖出車廂，然而男子激烈反抗，想再走回車廂，多名港鐵職員合力把男子攔下，推到遠離車廂位置，列車成功開出。



事件引起網民爭議，質疑大叔及港鐵職員處理方式有問題，「黐線，咩嘢處理方式嚟㗎？」、「其實點解要拉佢落車？人哋跌咗嘢，喺度執返，有咩問題？點解地鐵職員會畀嗰條友拉佢落車？」、「職員同黑色背囊個阿叔好過分，我唔敢想像喺香港，我或者我小孩及親人受到這樣對待」。



港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄，9月18日下午，有兩名乘客在一架荃灣綫列車上發生爭執及追逐，深水埗站職員收到乘客通知後，隨即上車處理，當時該兩名乘客仍有爭執及肢體碰撞，職員通知車務控制中心，暫停車門關上，並要求二人到月台作出跟進，以免影響列車上其他乘客，警方其後到場接手處理事件。



警方回覆《香港01》表示，9月18日下午5時許收到報案，1名44歲葉姓男子與1名56歲姓司徒男子因放袋問題爭執，葉男阻擋車門不願離開車廂，警員到場處理，雙方承諾不再追究對方，其中葉男送往明愛醫院接受檢查。



本港網絡瘋傳影片，見到港鐵職員聯同1名大叔乘客，把1名男子拖出車廂。（Facebook@Angus Angus）

有網民於9月18日在Facebook及IG發布影片，顯示港鐵深水埗站車廂內，有男子因執拾手珠擾攘，多名港鐵職員到場處理，最後男子被大叔拖出車廂，形容是「香港GTA（遊戲Grand Theft Auto，俠盜獵車手）」。

【影片直擊】港鐵深水埗站男子車廂「執珠」 大叔乘客喝斥：掅佢出嚟！

影片長逾2分鐘，看到列車停在深水埗站，多次打開車門都未能開出，數名港鐵職員到場處理。1名紅色背囊男子在車廂內遊走，指控被大叔弄爛手珠，「佢整爛我條珠啊！佢刑事毀壞我啲嘢啊！」，有港鐵職員勸喻「出嚟先啦先生！」， 大叔則揚言「掅佢出嚟！」。

1名紅色背囊男子在車廂內遊走，指控被大叔弄爛手珠。（Facebook@Angus Angus）

1名紅色背囊男子在車廂內遊走，指控被大叔弄爛手珠。（Facebook@Angus Angus）

1名紅色背囊男子在車廂內遊走，指控被大叔弄爛手珠。（Facebook@Angus Angus）

大叔強行拉男子下車 命令港鐵職員幫手：我唔夠力㗎！

男子繼續不斷指控大叔「整爛我條珠」，並開始執拾散落地上的珠，車門再嘗試關上車門，但大叔命令「叫佢唔好閂車門住得唔得啊！」，並擅自把男子放在地上的袋拿出車廂。男子追上想拿回袋，在車門位置擾攘，大叔竟出手想強行把男子拉出車廂，男子反抗想返回車廂執拾散落的手珠，「我要執返啲珠啊！」，大叔繼續拉扯，向職員表示「我唔夠力㗎吓」，隨即男子跌倒在地，發出「嘭」一聲巨響，指控「佢（大叔）打我！」。

大叔擅自把男子放在地上的袋拿出車廂。（Facebook@Angus Angus）

大叔更出手想強行把男子拉出車廂。（Facebook@Angus Angus）

大叔更出手想強行把男子拉出車廂。（Facebook@Angus Angus）

男子跌倒 被大叔拖出車廂

不過站在車門位置的大叔沒有放棄，縱使被車門夾着，仍想把倒在地上的男子拖出車廂，並要求職員協助，「我唔夠力㗎！幫手啊唔該！」，最終大叔成功把男子拖出車廂，同時呼喝職員「閂門吖！」。影片最後男子反抗想返回車廂，港鐵職員合力把男子攔住，推到遠離車門位置，列車關門開出。

男子反抗想返回車廂，港鐵職員合力把男子攔住，推到遠離車門位置。（Facebook@Angus Angus）

男子反抗想返回車廂，港鐵職員合力把男子攔住，推到遠離車門位置。（Facebook@Angus Angus）

男子反抗想返回車廂，港鐵職員合力把男子攔住，推到遠離車門位置。（Facebook@Angus Angus）

網民質疑港鐵職員處理手法：黐線

事件引起網民爭議，質疑港鐵職員處理手法，又批評大叔使用暴力把男子拖出車廂相當離譜：

「CXs😡😡😡咩X嘢處理方式嚟㗎？」



「職員同黑色背囊個阿叔好過分，我唔敢想像喺香港，我或者我小孩及親人受到這樣對待」



「做咩要蝦佢，人哋都係想執返啲嘢」



「其實點解要拉佢落車？人哋跌咗嘢，喺度執返，有咩問題？點解地鐵職員，會畀嗰條友（大叔）拉佢落車？」



「唉，悲劇」



「港鐵職員處理得太差」



「黑背囊阿叔憑咩丟人哋啲嘢出去？仲想打人，夾硬捉人出去」



「有咩權要人落車，人哋要執返啲嘢，點解黑背囊男人好似阿頭叫人幫手，叫人關門」



「好慘，佢都係想執返啲珠啫，可能珠鏈對佢好重要，點解唔搵兩個職員陪同等佢執返啲珠到下站再落車解決」



「無論啲珠對呢位人士有冇特別意義，都是他的財物，咁多個職員響度嗱嗱聲幫佢執返啲珠，再叫佢落車其實好快，總快過你哋夾硬拖佢落車」



「人哋執返條斷咗嘅珠鏈，咁都夾硬拉人落車」



「真不知所謂」



「 郁手扯人已構成普通襲擊」



「其實有好心人正在幫手拾回珠，這是正常做法，另外旁人可以協助安撫在場人士情緒，減少衝突升級」



網民質疑港鐵職員處理手法。（Facebook@Angus Angus）

港鐵騷擾乘客、干擾車門罰則是什麼？

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000元。另根據《港鐵附例》第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者最高罰款2,000元。

普通襲擊有什麼刑罰？

而根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。