捉亂過馬路3.17起全港性執法　即睇紅燈過馬路罰幾錢？留案底嗎？

去年致命交通意外死亡人數為96人，其中行人死亡人數達52人，較2024年上升24%。警方明日（3月17日）起至至本月31日，展開為期兩星期代號「亮景」（CLEARVIEW）及「同行者」（AUTOBINDER）的全港性執法行動，重點打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為。



在全港性執法行動前夕，今午（16日）在葵芳葵仁路及葵富路交界的行人過路處，見到有警方及交通督導員執法，現場所見，有行人疑因違法過馬路被檢控。紅燈過馬路罰幾多錢？亂過馬路會留案底嗎？一文即睇違法過馬路你要知的罰則，提高警覺， 免生意外。



在全港性執法行動前夕，3月16日下午在葵芳葵仁路及葵富路交界的行人過路處，見到有警方及交通督導員執法，現場所見，有行人疑因違法過馬路被檢控。（譚曉彤攝）

葵芳葵仁路及葵富路交界有市民疑因違法過馬路被檢控

在全港性執法行動前夕，今午在葵芳葵仁路及葵富路交界的行人過路處，見到有警方及交通督導員執法，現場所見，有行人疑因違法過馬路被檢控。

紅燈過馬路罰幾錢？

根據《道路交通（交通管制）規例》規定，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示，若無合理辯解違反規例者，可處罰款2000元。

亂過馬路會留案底嗎？

「須留紀錄的罪行」例子，包括涉及使用暴力的罪行（如傷人、毆打而引致他人身體實際損傷）；已經或可能導致公眾蒙受金錢損失的罪行（如入屋盜竊、偽造文據）、性罪行（如強姦、非禮）、涉及危險藥物的罪行（如製煉或販賣毒品）、《銀行業條例》（第155章）所訂罪行及涉及危險駕駛的罪行等。至於通常不予記錄的判罪例子，包括亂過馬路和非法擺賣等輕微罪行，以及屬於規管性質的罪行等。

閃綠燈過馬路犯法嗎？綠公仔閃動時可以過馬路嗎？

根據《道路交通(交通管制)規例》：

(a)紅色燈號在穩定燈光亮着時，即為向行人指示其不得在有關過路處橫過或開始橫過車路；

(b)綠色燈號在穩定燈光亮着時，即為向行人指示其可以在有關過路處橫過車路；及

(c)綠色燈號在間歇燈光亮着時，即為向 ——

(i)已在有關過路處上面的行人指示其須以合理的速度越過該過路處；及

(ii)尚未在有關過路處上面的行人指示其不得在該過路處開始橫過車路。

在全港性執法行動前夕，3月16日下午在葵芳葵仁路及葵富路交界的行人過路處，見到有警方及交通督導員執法。（譚曉彤攝）

行人橫過馬路有什麼是犯法的？

根據《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路

(i)身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；

(ii)身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；

(iii)身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部分15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道；或

(iv)違反穿著制服的警務人員、穿著制服的交通督導員或學校交通安全隊員的指示；

過馬路「避三害」是什麼意思？

警方呼籲市民過馬路時必須「避三害」，即衝紅燈、攝車罅及忽視汽車盲點。

什麼是過馬路「行人四寶」？

警方提醒應善用「行人四寶」，包括設有燈號的行人過路處、斑馬線、行人天橋及隧道。