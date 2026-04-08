密歇根大學中國學者遭美方約談後自殺　院長：全球科學界損失

據此前報道，美國密歇根大學（University of Michigan）一名中國研究員日前在校內墮樓死亡，中國要求美方調查事件，並指死者生前曾遭美國聯邦執法人員「無端訊問」。據美媒報道，



據新華社報道，中國駐芝加哥總領事館發言人3月31日表示，近日，一名中國籍學者在遭美方執法人員約談盤問後，於次日不幸自殺身亡。

發言人稱，一段時間來，美方泛化國家安全概念進行政治操弄，無端盤查滋擾中國學生學者，侵犯中國公民正當合法權益，中方敦促美方徹查此案，向受害者家屬和中方作出負責任交代，停止針對在美中國學生學者的歧視性執法，停止炮製各種冤假錯案。

美國密歇根大學。

據美國《密歇根日報》（The Michigan Daily）報道，密歇根大學（University of Michigan）公共安全與治安部（DPSS）目前正對該校工學院助理研究員王丹浩（Danhao Wang，音譯）於3月20日的死亡事件展開調查。

密大警局副局長奧佛頓（Melissa Overton）在給《密歇根日報》的郵件中表示，警方正將此案作為「疑似自殘行為」進行調查。根據警方聲明，3月19日晚間約11時，校警接獲報案指稱有人在喬治·布朗（George G. Brown）大樓內墜落。警方到場後發現一名教職研究助理從高層墜下，隨後被宣告死亡。

王丹浩生前在密歇根大學電機與電腦工程教授米澤田（Zetian Mi）的實驗室工作。（密歇根大學官網）

據《密歇根日報》報道，王丹浩生前在該校電機與電腦工程教授米澤田（Zetian Mi）的實驗室工作。工學院院長索爾（Karen Thole）在上週五的信函中對王丹浩的去世表示哀悼，並稱讚其研究成就稱，「王博士是一位前途無量的傑出青年才俊，他在寬能隙III族氮化物半導體材料的研究成果曾發表於《自然》（Nature）雜誌，具有里程碑意義。他的逝世不僅是本校的損失，也是全球科學界的損失。」

值得注意的是，密歇根大學曾與上海交通大學有長達20年的合作關係，2025年年初，密歇根大學以「國家安全」為由，單方面宣布終止合作；不過，上海交通大學仍保留了上海交大密歇根學院。

另外，2024年10月，美國曾起訴5名中國留學生，指控他們拍攝密歇根州一個軍營，涉嫌冒充傳媒、謊稱看流星應對詢問，企圖誤導調查人員。這5名學生是美國密歇根大學與中國上海交通大學修讀聯合課程的學生。