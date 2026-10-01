加州婦退休後獲政府再聘用做兼職　竟被要求退還105萬美元退休金

加州一名退休公務員，退休後受邀到另一個縣做兼職顧問，幾年下來總共只賺了約8萬美元，沒想到卻收到一張高達105萬美元的「追款單」。加州公務員退休系統（CalPERS）認定，她退休後重返政府部門工作的方式違反規定，要求她退還兼職期間領取的全部退休金；如果拿不出這筆錢，另一個選擇就是今後的退休金直接減半。



據CalMatters等媒體報道，當事人琳達薩姆森（Linda Samsom）曾在南加州河濱縣政府工作多年，退休前主要負責處理無人繼承的遺產，以及協助安排無力支付費用者的喪葬事宜。

加州公務員退休基金會（CalPERS）的區域辦事處。（calpers.ca.gov）

退休後，北加州優洛縣（Yolo County）警長辦公室希望建立一套類似的工作機制，於是邀請經驗豐富的薩姆森擔任兼職「顧問專員」，幫助制定政策和工作流程。

薩姆森說，她很喜歡這份工作，也認為自己只是在利用多年積累的經驗，幫助另一個政府機構搭建制度。

公開薪資記錄顯示，她做兼職期間，每年的收入從7200美元到2.3萬美元不等，幾年合計約8萬美元；與此同時，她每月領取約1萬美元的加州公務員退休金。

問題出在她每小時50美元的顧問報酬上。CalPERS審計後認為，這一時薪超過政府機構同類職位的正常薪資標準，因此不符合退休人員重返公職的規定。根據加州退休金法規，一旦被認定違規，退休人員可能需要退還違規工作期間領取的全部退休金。

最終，CalPERS要求薩姆森償還1,050,875美元。

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CalPERS還給了她另一個選擇：不一次性償還全部款項，但今後每月領取的退休金將被削減一半。薩姆森得知這一決定後幾乎崩潰。她形容整個過程就像坐過山車：

太可怕了。我陷入極度恐慌，滿腦子都在想，如果退休金被砍掉一半，以後的日子要怎麼過。

除了恐慌，她更多的是憤怒。她原本以為CalPERS是為政府僱員和退休人員服務的機構，沒想到自己只是接受政府邀請做了一份兼職，卻面臨如此嚴重的處罰。

目前，薩姆森已經起訴CalPERS。她認為，CalPERS追討退休金時忽視了三年的時效限制，而且105萬美元的處罰與所謂的違規行為完全不成比例。

CalPERS以訴訟仍在進行為由拒絕評論。不過，該機構在其他類似案件中主張，違規重返公職並不受三年追訴期限制，因為這類案件可能涉及刻意規避退休制度，而不僅僅是普通的行政錯誤。

按照現行規定，加州退休公務員可以以「退休年金領取者」（retired annuitant）的身份，短期返回CalPERS體系內的政府機構工作，但必須同時滿足多項條件：

崗位必須屬於允許退休人員擔任的職位；

薪資必須落在同類職位的正常範圍內；

每個財政年度工作時間不得超過960小時；

不得以顧問或合同工的名義，實際承擔普通僱員的工作。



一旦被認定違規，CalPERS不僅可以暫停退休待遇，還可以追回違規期間已經發放的退休金。即使當初是政府部門主動招聘，最終承受損失的也可能是退休人員本人。

薩姆森並不是唯一一個收到百萬美元追款單的人。

另一名退休公務員戴維道斯韋爾（David Dowswell）退休後曾為市政府提供顧問服務，後來同樣被CalPERS認定違規，被要求償還106.4萬美元。今年4月，雙方達成和解，道斯韋爾的退休金得以恢復，但和解並未解決一個關鍵問題：CalPERS究竟可以向前追溯多少年，是否應受到追訴時效限制？

接連出現的鉅額追款案件，也促使加州加強對CalPERS審計程序的監督。州長紐森已於8月簽署SB 1038法案。根據新法，CalPERS在審計政府僱主之前，必須在網站上公布被審計機構、審計目的和審計範圍；僱主也必須把通知轉交給可能受影響員工的工會或其他代表。審計結束後，工會還將獲得受影響會員名單和最終審計報告。

新法將於2027年1月1日生效。

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