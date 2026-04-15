疑私人司機怡園爭執　黑衣男挑釁嗌隻揪　網民：可以熄水喉先嗎？

「嗌交前不如熄咗水喉先？」近日網上流傳影片，有兩名疑似職業私人司機爭執，穿黑色上衣男子情緒激動，挑釁穿淺藍色上衣男子用水喉向其噴水，「啡我呀」、「隻揪呀」，淺藍衣男上車後，雙方繼續爆粗互罵，多度拉扯車門，黑衣男手上的水喉水不時噴到對方車身。



影片引來熱議，有網民認出地點為港島東半山黃泥涌峽道的怡園，又猜測爭執原因為「爭水喉洗車」。網民紛紛批評黑衣男，「泰國潑水節咩，玩水」、「可以熄咗條水喉先嗎？」、「浪費食水／濫用供水」、「好矛盾，人哋想落地你頂住度門，人哋上咗車又叫人落嚟」。



也有人認為兩男均有錯，「做司機就唔好搞咁多嘢啦」、「點勁咪又係司機，老細call喇仲唔走，遲咗咪又係俾人插」、「大家同位置打份工，老闆實望到」。



近日網上流傳影片，有兩名疑似職業私人司機爭執。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

有網民於facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」發文發片表示，「兩位懷疑職業私人司機，發生爭執」。影片見到，兩名男子於兩部私家車旁爭吵，黑衣男向淺藍衣男不滿指「做咩呀？打我呀？」，他邊拿噴着水的水喉，邊挑釁道「X你老X，係就快，啡我呀，啡我呀」，淺藍衣男上了司機位後關門。1名穿着白色長袖襯衣的中年男子在旁觀察一陣子後，轉身離開鏡頭範圍。

疑私人司機爭執 黑衣男挑釁「隻揪呀」

黑衣男不斷爆粗，淺藍衣男被激怒打開車門反罵，黑衣男立即大力關上其車門，不斷挑釁道「落嚟呀，隻揪呀」，其左手拿着的水喉不時射到對方車身。淺藍衣男隨後再次關上車門，黑衣男亦同時大力拍下去，轉身繼續洗車，影片就此完結。

穿黑色上衣的男子情緒激動，挑釁穿淺藍色上衣的男子用水喉向其噴水，「啡我呀」、「隻揪呀」。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

雙方爆粗互罵，多度拉扯車門。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

黑衣男手上的水喉水不時噴到對方車身。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

黑衣男轉身繼續洗車，影片就此完結。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

網民勸收火：不用俾官罰，亦不會口腫面腫收埸

不少網民批評黑衣男，「狗仗人勢」、「咁躁底做咩」、「咁好打就唔使做司機啦」、「係咁叫人落嚟落嚟，人哋落到嚟你咪又係唔敢打人，聲大大冇貨賣」、「先生唔好玩水啦！」、「光頭佬司機你都可以搵定工喇」、「無家教，奉勸個老闆炒咗條友」。

有網民表示，「仲以為開門會搵條水喉射到佢全車濕晒，原來嚇鬼」、「好期待當時老闆打嚟，語氣唔同晒：喂，老闆，係……，係……」。也有網民勸兩男勿「勞氣」，「收下火，忍一時氣，錢包不用俾官罰，亦不會口腫面腫收埸」。

（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」）