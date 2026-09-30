減肥｜43歲男「薯仔代飯」半年甩12.5kg逆轉三高　每月僅花300元

近日，廣東汕頭一位43歲男子的低成本減肥方式走紅，被網友戲稱是最不痛苦、性價比最高的減脂方法。



據悉，陳先生此前體檢查出脂肪肝，血壓、血糖指標也全部超標。想要調理身體、減重減脂，又不想花高價買減脂餐，也受不了嚴苛節食的痛苦，他琢磨出了一套極簡減肥方案。

陳先生公開自己的「薯仔平價減肥法」：

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他用薯仔替代米飯、麵條等精製主食。日常三餐照常吃家常菜，不忌口菜品、不用餓肚子，僅僅更換主食種類。這套吃法每月食材花費僅300元人民幣，堪稱平價減脂天花板。

陳先生日復一日堅持了整整半年，最終成功瘦掉25斤（12.5kg）。連此前超標的血壓、血糖基本回歸正常，困擾他的脂肪肝問題也大幅好轉，各項身體指標都肉眼可見變好，身體素質全面提升。

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