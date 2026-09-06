125kg年輕女被警告有糖尿病風險 減肥2年「剩半個自己」驚艷眾人
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
四川一名王姓女子因體重過重，被醫生警告恐罹患糖尿病，為此決心展開減重計畫。不料她僅花費兩年多時間，透過飲食控制與規律運動，就成功從約125.5公斤瘦到65公斤，總共減掉約60.5公斤，相當於「減掉半個自己」，近日她在網絡分享減重歷程，引發網友熱烈討論。
兩年甩肉60公斤
根據《羊城晚報》等內地媒體報導，王女士自述從小體型偏胖，18歲時體重已達251斤（約125公斤），至2024年初更飆升至125公斤以上。
王女士分享自己減重兩年「減掉半個自己」全流程：
+25
體檢時醫生提醒她，若不減重恐面臨糖尿病風險，加上日常生活中肥胖帶來諸多不便，包括買不到合適尺碼的衣服、行走時腳踝與腰部經常疼痛，還伴隨嚴重脂肪肝。此外，王女士還透露幫助她下定決心減肥的原因，其中包括看了內地的勵志電影《熱辣滾燙》（YOLO），讓她更加堅定減重想法。
此後兩年多，她堅持「管住嘴、邁開腿」的原則，日復一日自律執行飲食控制與運動計畫，最終成功從約125.5公斤降至65公斤，減掉約60.5公斤。過程曝光後，網友紛紛留言讚嘆：
「太勵志了」
「完美逆襲，像換了一個人」
延伸閱讀：日本27歲美女護士公開10年前「黑歷史舊照」 整容+減肥宛如換頭
+20
江蘇超狂減肥大賽爆紅 以贅肉換牛肉上限10kg 3天吸2千多人報名日本22歲G級寫真女神高野真央上節目爆紅 全網跪求：千萬別減肥日Coser產後暴肥28kg 減肥1年半扮春麗極吸睛 瘦身對比驚呆網民日本女生3大減肥秘訣70kg變45kg選美比賽奪獎 網民：是重新投胎日本肥胖家族95kg女兒發奮減肥變42kg Cosplay女神 後續更勵志
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】