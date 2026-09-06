125kg年輕女被警告有糖尿病風險　減肥2年「剩半個自己」驚艷眾人

四川一名王姓女子因體重過重，被醫生警告恐罹患糖尿病，為此決心展開減重計畫。不料她僅花費兩年多時間，透過飲食控制與規律運動，就成功從約125.5公斤瘦到65公斤，總共減掉約60.5公斤，相當於「減掉半個自己」，近日她在網絡分享減重歷程，引發網友熱烈討論。



兩年甩肉60公斤

根據《羊城晚報》等內地媒體報導，王女士自述從小體型偏胖，18歲時體重已達251斤（約125公斤），至2024年初更飆升至125公斤以上。

王女士曾經125公斤且嚴重脂肪肝，被醫生警告有糖尿病風險後，2年減重甩掉60公斤。（抖音@粥粥（－115版））

王女士分享自己減重兩年「減掉半個自己」全流程：

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體檢時醫生提醒她，若不減重恐面臨糖尿病風險，加上日常生活中肥胖帶來諸多不便，包括買不到合適尺碼的衣服、行走時腳踝與腰部經常疼痛，還伴隨嚴重脂肪肝。此外，王女士還透露幫助她下定決心減肥的原因，其中包括看了內地的勵志電影《熱辣滾燙》（YOLO），讓她更加堅定減重想法。

此後兩年多，她堅持「管住嘴、邁開腿」的原則，日復一日自律執行飲食控制與運動計畫，最終成功從約125.5公斤降至65公斤，減掉約60.5公斤。過程曝光後，網友紛紛留言讚嘆：

「太勵志了」

「完美逆襲，像換了一個人」



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