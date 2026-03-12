江蘇超狂減肥大賽爆紅　以贅肉換牛肉上限10kg　3天吸2千多人報名

剛過完年，你肚上肥了一圈嗎？



大陸江蘇無錫一地推出「贅肉換牛肉」減重挑戰賽，每人最高限換10kg，短短3天已超2400人報名，還登上網絡熱搜，有人直呼「燃燒卡路里，這項目我投了」！

賽期至12月31日禁減肥藥、催吐

綜合《紅星新聞》、《澎湃新聞》報導，江蘇省無錫市山北街道辦3月9日發佈官方消息，推出「樂業杯」健康減重挑戰賽，參賽人員可通過減肥以贅肉換牛肉，鼓勵職工積極參與健康減重，營造積極向上、活力滿滿的工作氛圍，推動形成自律、健康、向上的良好風尚。

其中規定參加物件為所有社保關係在山北轄區的在職人員，活動時間為今年3月20日至12月31日。參加人員需要完成線上報名，3月23日至3月27日到山北街道便民服務中心指定地點現場稱重，登記初始體重，建立個人減重資料。

規定中特別提醒，僅限科學運動、合理飲食減重，嚴禁使用減肥藥、催吐、極端節食等不健康方式，若因不當方式導致健康問題，責任自負。獎勵規則中明確2027年1月1日至10日為最終稱重兌獎期，凡是參加活動的人員可以用贅肉換牛肉：0.5kg贅肉換0.5kg牛肉或1.5kg牛骨，1kg贅肉換0.5kg牛尾巴，1.5kg贅肉換0.5kg牛內臟（含牛百葉等），2kg贅肉換0.5kg牛舌，多減多得，每人限換10kg贅肉，提倡適度減肥。

短短三天已有2400多人報名

3月12日上午記者從梁溪區山北街道便民服務中心獲悉，招募令3月9日傍晚發佈，3天不到已有2400多人報名。相關負責人表示，此次活動最終所兌換的牛肉，由當地的合作企業提供：

我們正在和相關部門，以及有資質的協力廠商進行溝通，包括保障活動公開、公正、公平的規定，都會有一些具體的規則。

此消息發布後，一度登上內地網絡熱搜，網友紛紛留言：

「這不是《西虹市首富》的劇情嗎？王多魚誠不欺我」

「如果把牛肉換成黃金的話，我相信我會更有動力」

「燃燒我的卡路里，這個項目我投了」



還有人自稱剛瘦了22.5kg：

感覺錯過了幾個億！

