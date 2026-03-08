日本女生3大減肥秘訣70kg變45kg選美比賽奪獎　網民：是重新投胎

近日日本社群平台上瘋傳一段超過2500萬次觀看的超勵志瘦身神話。一名日本女大生「Nako」（なこ）公開了自己狠甩25公斤的驚人對比照，從原本圓潤的70多公斤，一路瘦到仙氣飄飄的45公斤，而讓她下定決心改變人生的契機，竟只是朋友當年的一句無心之言。



Nako在個人社群中回憶，高中時期的她體重一度飆破70公斤，雖然五官底子清秀，但肉肉的臉頰與圓潤的身材，讓她看起來就是個普通的微胖女孩。直到某天，朋友半開玩笑地對她說：

妳如果瘦下來，一定會長得很像女星土屋太鳳喔！

這句看似不經意的稱讚，意外點燃了Nako的鬥志。

她拒絕追求速效的極端手段，而是透過調整飲食、規律運動與作息管理，花了整整5年的時間，按部就班地將體重減至45公斤。

瘦身成功的她不僅五官變得立體精緻，整個人散發出的自信與氣質更是宛如脫胎換骨，讓大批網友看了對比照後驚呼：「這根本是重新投胎吧！」

外貌與自信的雙重提升，為Nako的人生迎來了巨大的翻轉。就讀日本頂尖學府筑波大學期間，她勇敢報名了校內選美比賽並一舉摘下后冠；隔年，她更乘勝追擊，在日本全國大學生選美大賽中奪得亞軍，瞬間爆紅。

如今，Nako的Instagram已吸引約10萬名粉絲追蹤，她不僅大方分享多采多姿的大學生活，更不藏私地公開自己的保養與瘦身秘訣，被粉絲封為「努力型逆襲」的最完美代表。

面對粉絲熱烈敲碗瘦身秘訣，Nako強調減肥絕對不能靠極端節食，找到能「長期堅持」的方法才是關鍵。她分享了自己貫徹多年的3個生活習慣：

1. 168間歇性斷食

嚴格將每天的進食時間濃縮在8小時內完成，其餘的16小時則讓腸胃徹底休息，不僅有助於身體維持良好的代謝節奏，網友實測也大讚「真的比較不容易覺得餓」。

2. 勤做臉部按摩

每天堅持進行臉部提拉按摩，幫助排除多餘水分與改善水腫，這也是她瘦身後能擁有精緻「小V臉」的秘密武器。

3. 培養規律運動

透過慢跑等有氧運動，搭配簡單的居家肌力訓練，有效提升身體的基礎代謝率，讓體態更加緊實有線條。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】