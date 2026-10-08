港鐵出現「露體狂」？本港社交平台Threads於10月7日瘋傳影片，顯示港鐵車廂內有阿伯當眾露出下體，眼望前方，而其前方站着1名女生。目擊者本想找男乘客幫忙抓着阿伯，惟阿伯疑發現後即時轉身，在尖沙咀站出車逃去，目擊者最終報警處理。



影片震驚網民，「好恐怖呀！」、「你報咗警!呢啲有晒CCTV一定捉到」，亦有網民認出阿伯疑是「慣犯」。不過也有網民指出，阿伯可能患有認知障礙症，未必有心露出下體，呼籲體諒。



港鐵車廂內有阿伯當眾露出下體。（Threads@hiz_ang2）

「露鳥男出尖沙咀站，女士們小心」。有乘客於Threads發布影片，指在10月7日早上11時左右，目擊1名阿伯在車廂內當眾露出下體，畫面令人咋舌。

【影片直擊】港鐵車廂阿伯當眾露出下體

從影片看到，穿灰色短袖上衣、短褲的阿伯，站在港鐵列車車廂連接通道，用手托住露出的下體。其間阿伯一直眼望前方，表情略顯呆滯。

阿伯露出下體，一直眼望前方，表情略顯呆滯。（Threads@hiz_ang2）

阿伯露出下體，一直眼望前方，表情略顯呆滯。（Threads@hiz_ang2）

阿伯露出下體，一直眼望前方，表情略顯呆滯。（Threads@hiz_ang2）

阿伯疑望着前方女生 發現有人目擊即下車逃走

樓主補充，站在阿伯前面的是1名女生，而樓主發現阿伯露出下體後，本想找其他男乘客幫忙抓住阿伯，惟阿伯疑似發現他們舉動，即時轉身離開車廂，遂報警處理，「捉唔住，我即刻報咗警」。

阿伯最終離開車廂，樓主報警處理。（Threads@hiz_ang2）

網民批阿伯離譜：好恐怖

網民看過影片嘩然，有人批評阿伯離譜，亦有人認出阿伯疑似是「露體」慣犯：

「好恐怖呀！」



「黐線」



「有冇咁上火呀……佢似望住前面（女乘客）



「你報咗警！呢啲有晒CCTV，一定捉到」



「慣犯，之前有人追住佢」



阿伯或患認知障礙症 有網民籲體諒

不過也有網民估計，阿伯可能患有認知障礙症，未必清楚自己行為，呼籲體諒：

「睇嗰樣似係失智（認知障礙症）老人，call職員or同佢講聲收返埋，有時啲老人家真係唔知自己做緊啲咩，佢唔係有心想露嘅」



港鐵作出不雅行為可罰款5,000元

無論如何，在港鐵車廂內露出下體，隨時觸犯多條法例。根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

港鐵作出不雅行為可罰款5,000元。（資料圖片）

另根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，任何人於鐵路處所之上，不論何時不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，違者最高同樣可罰款5,000元。

公眾地方猥褻可罰款2,000元、監禁6個月

而根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第148條《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法權限或合理辯解下，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，罪成可處第1級罰款（現為2,000元）及監禁6個月。

（Threads@hiz_ang2）