幼童爭玩具竟演變成家長公眾場合爆發罵戰！ 本港社交平台 Threads 近日瘋傳一段長約 1 分 22 秒的現場影片，顯示尖沙咀海港城一間連鎖玩具店內，兩名年幼男女童懷疑在自助遊戲區因爭搶積木玩具發生肢體推撞。雙方母親見狀隨即介入並當場激烈互轟，女童母親情緒激動指責男童「搶玩具」並怒索閉路電視（CCTV）揚言報警，男童母親則反指對方獨佔玩具，火爆對峙當場嚇得涉事幼童失聲嚎啕大哭。正當場面瀕臨失控之際，在場一名男童父親冷靜挺身勸阻滅火，「高EQ」應對引發全網熱烈討論。



網民激讚男童父親冷靜「做得好」，「真男人！」、「爸爸人品好似幾好」、「幾欣賞個阿爸」、「兩個女人嘈緊仲想加入會令事情更加惡化。但係好多男人都未必做到冷靜」。也有網民認為小朋友爭玩具只是小事，毋須報警，「咁小嘅事，等小朋友自己解決，大人介入做咩呢？生仔要考牌」。



本港社交平台Threads瘋傳影片，指尖沙咀海港城1間連鎖玩具店內，有2名小朋友因爭玩具大打出手，結果觸發雙方母親爭執大聲罵戰。（Threads@adaliuyy）

觀塘apm於8月有2名男女童因爭玩遊戲設施，觸發雙方家長大打出手，更掌摑女童至倒地，最終多人被捕鬧上法庭，惹起社會關注。

阿婆大力推撞及掌摑1名女童。（Threads@one_mushroooom）

阿婆大力推撞及掌摑1名女童。（Threads@one_mushroooom）

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【影片直擊】尖沙咀海港城2童爭玩具打架 變2母親罵戰：唔好再話個小朋友！ 揚言報警

至10月11日，尖沙咀海港城亦發生小朋友爭玩具導致家長爭執事件。有網民在Threads上載影片，留言「突發海港城發生衝突， 兩個小朋友爭玩具大打出手，兩位老母要報警」。

影片長1分22秒，現場為尖沙咀海港城1間連鎖玩具店內。影片看到，1名女童母親與1名男童母親正在爭執，戴眼鏡的女童母親，激動指控女兒被穿黃衫的男童「搶玩具」，「佢（男童）最後先嚟嘅，（女童）本身一開始喺度玩緊」，穿吊帶連身裙的男童母親則反駁，「因為佢所有（玩具）攞晒，一嚿都唔畀人哋」，又要求女童母親「人哋（男童）喊緊妳就唔好再話個小朋友啦」。

尖沙咀海港城有小朋友爭玩具，觸發雙方母親爭執，其間小朋友大哭。（Threads@adaliuyy）

尖沙咀海港城有小朋友爭玩具，觸發雙方母親爭執，其間小朋友大哭。（Threads@adaliuyy）

尖沙咀海港城有小朋友爭玩具，觸發雙方母親爭執，其間小朋友大哭。（Threads@adaliuyy）

男童父親勸止：咁多小朋友喺度唔好嘈

女童母親聞言更激動說「妳唔啱睇CCTV（閉路電視），有冇搞錯啊！」，男童母親則回應「得喇喇得喇，唔使報警㗎，喺小朋友面前咁激動嘅妳」。這時女童父親想加入「戰團」表示「邊個激動啊而家？」，男童父親即時勸止勿「火上加油」，「男人就男人，女人就女人，唔好再加入去」。

男童父親不斷勸止。（Threads@adaliuyy）

男童父親不斷勸止。（Threads@adaliuyy）

男童父親不斷勸止。（Threads@adaliuyy）

不過雙方未有停口，男童放聲大哭，男童父親繼續勸止，「大家都暫停好唔好，咁多小朋友喺度唔好嘈」。影片至此結束，樓主補充，「事情後續係點唔知，我走咗了」。

網民認為小朋友爭玩具只是小事，家長不應小事化大。（Threads@adaliuyy）

網民批離譜小事化大：為咗咁小事報警

網民看過影片議論紛紛，有人認為小朋友爭玩具只是小事，家長不應小事化大：

「咁小嘅事，等小朋友自己解決，大人介入做咩呢？生仔要考牌」



「大庭廣眾去鬧一個小朋友，大人跟小朋友爭玩具，好醜怪」



「拉個囡去第二度玩咪得囉，使乜報警又乜又點」



「唔想同人玩咪自己買盒返屋企玩晒佢囉……係玩爭嚟爭去㗎啦」



「幾十歲人啦，為咗咁小事報警」



「有人恰自己個女喎，所以咪激動囉」



網民讚男童爸爸做得好：人品幾好

另有不少網民讚男童爸爸冷靜勸止「做得好」：

「黃衫小朋友嘅爸爸人品好似幾好，仲會冷靜同對方爸爸講唔好加入，又無過分落自己太太面」



「真係，兩個女人嘈緊仲想加入會令事情更加惡化。但係好多男人都未必做到冷靜」



「幾欣賞另一個阿爸！有時真係出少句聲咪火上加油啦」



（Threads@adaliuyy）