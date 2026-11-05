中國055型強過日本ASEV？一文對比垂直發射與SPY-7雷達戰力差距

【軍事】看到一張055型和令和大和（ASEV）的對比。沒想到，日本造艦水平拉胯到這個地步。



兩艘戰艦的大小其實相差不多，令和大和稍微大一點，但也沒有大多少。但是055型看着就是精幹、強悍，一看就是打仗的。

正在三菱重工長崎造船廠建造中的日本新一代「神盾系統搭載艦」（ASEV）。（YouTube@videopro8570495影片截圖）

令和大和看着就臃腫、拉胯，簡直像貨船冒充的。倒不是因為圓圓的船頭甲板，這可能只是高度外飄的結果，更加有利於壓浪，但在風浪中的升沉也更加嚴重。這不是問題，這只是選擇而已。

令和大和的前後兩個Mk41都是8x8的64管滿規格，理論上還可以疊加更多的，但實際上這就是最大號了。Mk41的發射管長度有5.3米（自衛長度）、6.8米（戰術長度）、7.7米（打擊長度），最大也就發射「戰斧」巡航導彈了。令和大和這噸位放在那，不全員打擊長度都不好意思見人。

055型的前垂發也是8x8的64管，但看着就比Mk41大好多。感覺「面積」要增加一倍。這東西就像戰列艦時代的艦炮一樣，口徑大一號，真真壓死人。打擊長度的Mk41只能發射「戰斧」，850就能發射鷹擊-21。這是巨大的差別。

中國海軍萬噸級055型驅逐艦。（央視新聞）

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美國也在研發高超音速導彈，但必須用專用的、更大口徑的DPM或者VPM才能發射，現有的Mk41不能發射，尺寸不夠大。前者是下一代驅逐艦上規劃的，後者是為「弗吉尼亞」級核潛艇研發的，預定安裝在後續的Block V上（最先兩艘Block V沒有VPM）。

不大明顯但依然看得出來的是雷達陣面。令和大和的安裝位置較高，在前艦橋「平台」上的二級艦島，而055型只有一級平台。令和大和更加寬大，艦橋「佔地」更大是自然的，但四個雷達陣面比055型上的小。雷達陣面和垂發一樣，在技術水平相似（兩者都是氮化鎵主動相控陣）的情況下，陣面越大，性能越強。這是S波段雷達，X波段雷達看不出來。

真正令人失望的是甲板設計。很多設備都是「露天」的，比如救生艇、反艦導彈，只是用側「圍牆」擋了一下，貌似隱身處理了，實際上對於下視雷達反而形成很多角反射器。隱身戰艦光能對對方艦艇雷達具有隱身是不夠的。實際上，假定雷達高度離海面30米，海上探測距離只有20公里左右。對方桅杆也有30米的話，「看到」桅杆而不是艦體也就40公里。換句話說，令和大和這樣的大艦到對方艦船雷達能「看到」的距離的話，已經太近了。

對於在一定高度巡邏的飛機的話，在地平線距離時，艦船也只暴露側面。但稍近一點的距離就有一定的俯視角度，角反射器的壞處就出來了。

日本驅逐艦令和大和在甲板設計上，很多設備都是「露天」的，比如救生艇、反艦導彈。（YouTube@火力就是正義（百科頻道）影片截圖）

實際上，雷達反射信號不只是「光學反射」，還有爬行波的「反斜面」邊緣反射，「口袋」越多，問題越大，累計的反射信號不比「光學反射」小。令和大和的隱身處理太粗糙了。

055型在這方面也不能算完美，前艦島頂部設有一圈圍板，裡面裝設各類感測器與通訊天線。055型改可能會進一步集成，減少這些暴露的傳感器和天線。令和大和在這方面看起來乾淨很多，其實更可能是繪製這個比較圖的人沒有進一步訊息，沒法「無中生有」。

令和大和最值得稱道的是直升機甲板，比055型的更加寬大。更長的直升機甲板對於高海況下的直升機起降更友好。這方面，中國戰艦都有考慮不足的問題。沒辦法，實踐出真知，中國海軍戰艦普遍配備直升機還沒有多少時間，也長期只有直-9那樣的輕型直升機，直-20這一級的中型直升機還剛開始運作，需要一點時間才能真實體會到直升機甲板要多大才是真夠大。

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