兩艘055型導彈驅逐艦入列東部戰區　專家：震懾台獨能力顯著提升

官媒消息指出，解放軍海軍兩艘最新055型導彈驅逐艦即將加入作戰序列，央視8日晚間《新聞聯播》公開相關畫面，《環球時報》則指出，這顯示兩艘萬噸級驅逐艦已經服役，並可能裝載高超音速導彈等更先進的武器裝備。



綜合媒體報道，解放軍東部戰區海軍接收的兩艘055型導彈驅逐艦舷號分別為東莞艦（109）與安慶艦（110）。《環球時報》表示，一次亮相兩艘055型導彈驅逐艦，充分說明中國綜合實力的增強、科技水平的提升，同時展示中國國防工業能力進一步提升。

在央視公開東莞艦與安慶艦畫面的同一天上午，外交部長王毅在全國兩會記者會上表示，「我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去」，並稱「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡」。

《環球時報》指出，055型導彈驅逐艦在中國海軍發展歷程中具有標誌性意義，是中國海軍有史以來噸位最大、技術最先進、綜合作戰能力最強的驅逐艦。

公開資料顯示，2020年1月12日，中國自主研製的055型導彈驅逐艦首艦南昌艦（舷號101）正式入列。此後拉薩艦（102）、鞍山艦（103）、無錫艦（104）、大連艦（105）、延安艦（106）、遵義艦（107）、咸陽艦（108）等七艘055型驅逐艦相繼公開亮相。

圖為2025年4月29日中國解放軍南部戰區發布圖片，其中顯示旗下艦艇編隊的「咸陽艦」前往南海海域軍演。（南部戰區微信公眾號）

內地軍事專家張軍社接受《環球時報》採訪時表示，隨著055型導彈驅逐艦加入東海艦隊，必將顯著提升東海艦隊震懾與打擊台獨分裂勢力的能力。

張軍社指出，當前中國已有三艘航空母艦，未來航艦與兩棲攻擊艦數量仍將增加，而遠海交通線、能源通道守護以及海外利益維護等需求，都需要大量大型水面作戰艦艇作為支撐。「現有055型萬噸驅逐艦的規模仍顯不足，未來需持續擴大建造數量，進一步滿足中國海軍遠海防禦作戰、遠海交通線守護以及海外利益維護的多重需求。」

另一名軍事問題專家宋忠平接受《環球時報》訪問時指出，055型導彈驅逐艦被譽為航空母艦的「帶刀護衛」。他認為，與此前八艘055型驅逐艦相比，最新亮相的兩艘艦在艦艇性能與武器裝備上均有明顯提升。

宋忠平表示，首先在艦體上層建築上採用新型材料與新的設計理念，大幅減少雷達反射截面積，降低電磁信號特徵，進一步提升艦艇隱身性能與生存能力。其次，新艦換裝了新型雷達，對隱身戰機的探測距離大幅增加，使偵察預警與信息感知能力進一步增強。

第三，改進後的動力系統推力更大、功率更強，為艦艇提供更強勁的動力支持。第四，新批次艦艇可能裝載更先進的導彈，尤其是高超音速導彈，使導彈打擊距離更遠、威力更大。此外，艦艇亦為未來裝備新型武器預留空間，例如定向能武器與電磁炮等，都有可能在後續升級中裝備。

055型106延安號導彈驅逐艦發射海紅旗-9B遠程防空導彈。（微博＠ralph的歷史小屋）

公開資料顯示，在此之前的八艘055型導彈驅逐艦主要部署於北部戰區海軍與南部戰區海軍，而此次東莞艦與安慶艦部署於東部戰區海軍，意味著解放軍三大戰區海軍均已配備055型驅逐艦。

張軍社分析說，這顯示人民海軍在黃渤海、東海與南海方向的海上作戰能力更加均衡。尤其東海艦隊肩負著遏制與打擊台獨分裂勢力的重要任務，隨著第二批055型導彈驅逐艦的服役，中國海軍遠海攻防作戰能力將得到進一步提升。