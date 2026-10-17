秋天食蟹食出神蹟？蟹蓋藏神秘人影惹熱議　一文拆解嚐蟹7大禁忌

秋風起，又到了食蟹好季節！廣東1名男子近日分享進食三點蟹的照片，螃蟹外殼已經掀開，內部蟹膏與組織自然交錯拼在一起，極似人形輪廓，令他驚呼「媽媽，我真的看到holy蟹了」。



廣東1名男子近日分享進食三點蟹照片，螃蟹外殼已經掀開，內部蟹膏與組織自然交錯拼在一起，極似人形輪廓。（微博圖片）

耶穌愛你！ 網民意見

原本普通食材因這個巧合，意外成為焦點，照片曝光後，引來大量網民討論和轉載，不少人形容該蟹蓋的狀況似耶穌，紛紛留言指「耶穌愛你！」、「海鮮界難得一見的奇特景象」，更笑稱可以放上網拍賣，說不定賣到好價錢。

放到eBay上拍賣，可能賣到好價錢 網民意見

好神奇哦！是每隻螃蟹都有的嗎？ 網民意見

許多人喜歡吃大閘蟹。（AI生成圖片）

蟹隻內部的奇特形狀引起網民好奇，同時亦令大眾關注蟹膏及其他內部組織是否全部可以食用。事實上，秋季正值食蟹旺季，不論是海產三點蟹還是淡水大閘蟹，食安原則皆不可輕忽，香港食物安全中心一直指出，蟹隻可能含有寄生蟲及致病菌，另外，部份傳統食蟹方法亦未必安全，當中有7大注意事項值得留意：

1. 死蟹不宜購買 容易變壞

不少人選購大閘蟹時，會留意蟹隻大小及蟹膏是否飽滿，但原來蟹隻是否仍然生猛，同樣關乎食物安全。

食物安全中心指出，購買大閘蟹應選擇可靠店舖，挑選外殼完整、有光澤及沒有異味的活蟹。由於已死的大閘蟹容易變壞，因此不宜購買及食用。

2. 生蟹放入雪櫃 小心交叉污染

買蟹回家後，若未能立即烹調，亦不能隨意擺放。食安中心建議，市民應將大閘蟹妥善包裹，以清潔容器盛載，再放入雪櫃保存，並與其他食物分開存放，以免出現交叉污染。

此外，烹煮前應使用刷子及清水，徹底清洗蟹身、蟹爪及蟹鉗，處理後亦要清潔雙手和相關用具。



香港食物安全中心一直指出，蟹隻可能含有寄生蟲及致病菌，理應煮熟。（AI生成圖片）

3. 醉蟹並非安全 酒、醋、豉油不能殺死寄生蟲

部份人喜歡食用醉蟹或生醃蟹，認為經過酒、醋、豉油等調味料長時間醃製，便可安心享用。然而，食安中心提醒，這種想法並不正確。



肺吸蟲（衛氏並殖吸蟲）主要寄生於淡水甲殼類，例如大閘蟹和溪蟹，而副溶血性弧菌及霍亂弧菌則常見於近岸或海水蟹，例如三點蟹和花蟹。科學實驗證實，酒精、食醋、醬油、蒜頭等調味料均無法穿透囊蚴與細菌細胞壁，無法達到滅菌殺蟲效果，必須以高溫徹底烹煮。

其中，肺吸蟲感染者可能出現咳嗽、胸痛及咳血等症狀，部份寄生蟲更可能影響其他器官。食安中心強調，蟹隻必須徹底煮熟，避免進食生蟹或未熟透的蟹。



4. 蟹黃蟹膏不宜過量 長期病患者須節制

對不少食客而言，大閘蟹最吸引之處，莫過於濃郁甘香的蟹黃及蟹膏。不過，這些部位亦是食用時需要特別留意的地方。



食安中心指出，蟹黃及蟹膏含有較高膽固醇，市民應保持均衡飲食，避免一次過進食太多大閘蟹，長期病患者更應節制食用份量。值得留意的是，食安中心並沒有就一般成年人每次可食用多少隻大閘蟹訂立統一上限，因此不宜將「每次最多食幾隻」視為適用於所有人的健康標準。

食安中心指出，蟹黃及蟹膏含有較高膽固醇，市民應保持均衡飲食，避免一次過進食太多大閘蟹，長期病患者更應節制食用份量。（資料圖片/歐陽德浩攝）

5. 蟹隻內臟要清除 不要只顧吃蟹膏

拆蟹時，不少人習慣打開蟹蓋便直接品嚐，卻可能忽略蟹隻內部需要清除的部分。



食安中心建議，蟹隻應徹底煮熟，清除蟹腮（呼吸器官含污垢與寄生蟲）、蟹胃（近蟹嘴處的骨質囊包藏雜質）、蟹心（俗稱六角板，中醫視為極寒部位）及蟹腸（排泄管道），切勿將所有內部組織當作蟹膏食用。

6. 煮熟放太久仍有風險 室溫勿超過2小時

即使大閘蟹已經蒸熟，亦不代表可以長時間放在餐桌上慢慢享用。



食安中心指出，煮熟的蟹應盡快進食，不應在室溫下存放超過2小時，以減低細菌滋生及引致食物中毒的風險。因此，無論是家庭聚餐還是節日宴席，都應避免將熟蟹長時間放在室溫環境。

7. 蟹煮熟仍可能過敏 嚴重可危及生命

除了食物中毒，食蟹亦存在過敏風險。食安中心將蟹、蝦及龍蝦等甲殼類動物列為常見食物致敏物，即使只進食少量，也可能令過敏人士出現反應。更需要留意的是，烹煮並不能消除食物中的致敏物，因此並非將蟹徹底蒸熟，便可避免過敏。若進食後出現舌頭、面部或嘴唇腫脹、呼吸困難，或全身出疹並感到不適等症狀，應立即求醫。

食安中心亦指出，孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較弱人士，若進食生或未煮熟的食物，受到感染或出現併發症的風險較高，應避免食用生醃蟹等高風險食品。



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