《許我耀眼》女星手機驚見「我自己在直播」　揭是AI帶貨騙粉絲

據央視新聞法治在線11月5日報道，演員温崢嶸自曝刷到AI盜播自己的直播間，上前質問竟被秒拉黑。AI盜播氾濫，連明星本尊都難以自證。温崢嶸直言：「我現在就很難證明我是我。」



據報道，當前有多個直播間同時出現「温崢嶸」的影像，但這些均非其本人出鏡。此類內容要麼是AI合成的虛假直播，要麼是盜播、錄播的過往片段。請大家注意辨別，看到可疑AI內容，可向平台舉報。

內地知名女演員温崢嶸（Weibo@温崢嶸）

內地女演員温崢嶸遭不法商家AI盜播，難以自證「我是我」：

+ 26

温崢嶸在採訪中表示：

早在4月份之前，就說我出現在多個直播間，同一時段，妝髮不同，不同的產品，說着同樣的話。

温崢嶸稱自己有一次拍完戲回到家中，當時自己並沒有在直播，她刷手機玩正好看到「我自己在直播」。

因為我們拍戲很晚，半夜凌晨三四點鐘，我一進去以後，我就說，你是温崢嶸我是誰？我一下就被拉黑了。

温崢嶸團隊工作人員稱，年前團隊就對這種不法AI合成的商家發了律師函：「其實這些產品我們根本就沒有推薦過，也沒有賣過。」温崢嶸坦言，粉絲會覺得信任自己去下單，這些直播間通過AI的手段混淆了大家的視聽。

温崢嶸，1977年11月2日生於中國貴州，畢業於北京電影學院表演系，作品有《錯愛3》《洪湖赤衛隊》《許我耀眼》《永夜星河》《雁回時》《狐妖小紅娘·月紅篇》等。

【延伸閲讀】AI詐騙升級！一張相即可生成「直播帶貨」畫面 專家：長者易上當（點擊放大瀏覽）