移民美國｜拿綠卡後別在聯邦選舉中投票　多人被捕恐影響入籍申請

你有綠卡嗎？拿到綠卡以後，在美國生活是不是覺得和美國公民也沒什麼區別？可以合法工作，可以自由出入美國，可以買房、做生意，生活中的大多數事情都不受影響。但有一件事，綠卡持有人絕對不能碰——不要參加聯邦選舉投票。



美國司法部早前宣佈，德克薩斯州（簡稱德州）7名非美國公民被聯邦起訴。其中6人是合法永久居民，也就是綠卡持有人；另一人已被下令遞解出境。

他們分別被控在2018年或2024年聯邦選舉中非法投票、試圖投票，或在選民登記、駕照和入籍申請中謊稱自己是美國公民。目前7人均已被捕或主動投案。

其中，67歲的尼日利亞公民Helen Sayen Adams於2024年5月拿到綠卡。檢方稱，她僅過了一個月，便在該州選民登記申請表中勾選自己是美國公民，並在當年11月的大選中投票。

38歲的墨西哥公民Rocio Thrasher也被控採用類似方式。她從2017年起就是綠卡持有人，2024年登記投票時自稱美國公民，隨後參加了11月大選。檢方稱，她後來承認，自己知道當時並不是美國公民。

69歲的印度公民Khalwinder Singh Bhengura，不僅在登記投票時自稱美國公民，後來申請駕照時又作出了同樣的聲明，並在2024年大選中投票。

還有兩名綠卡持有人提交的是「臨時選票」（provisional ballot）。20歲的剛果民主共和國公民Celestin Katubadi和41歲的墨西哥公民Carlos Salas Barrios，都在2024年大選中投下臨時選票。兩人的選票最終沒有通過資格審核，也沒有被計入選舉結果。但是，檢方強調，即使選票後來被拒絕，非公民提交選票這一行為本身，仍可能違反州和聯邦法律。

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這批案件中，最值得綠卡持有人警惕的，是27歲的尼日利亞公民Joshua Nmelichukwu Akpom。檢方稱，他2016年獲得綠卡，2017年登記成為選民，並在2018年大選中投票。由於投票行為已經超過5年追訴期，檢方這次沒有直接追究那次投票，而是盯上了他2026年的入籍申請。

在申請入籍時，Akpom被問到過去是否曾冒充美國公民、登記投票或參加投票。他回答「沒有」。但調查人員查到，他早在8年前就已經留下了登記和投票記錄。於是，他如今被控在入籍過程中作出虛假陳述。

綠卡持有人絕對不要參加聯邦選舉投票。（Unsplash@ Ernie Journeys）

一次多年前的投票，不一定會隨着時間過去而徹底消失；將來申請入籍時，如果再次隱瞞，還可能引出新的刑事指控。

第7名被告Moises Anwar Arellano-Alba則是墨西哥公民。檢方稱，他曾有重罪記錄，並於今年7月被下令遞解出境，但此前曾在申請德州駕照時自稱美國公民，並在2024年大選中提前投票。他一度被列為逃犯，之後主動向聯邦部門投案。

這次行動由聯邦調查局、國土安全調查局、德州總檢察長辦公室以及地方檢察機關聯合調查。與此同時，該州也在大規模核查選民身份。

德克薩斯州此前將全州超過1800萬名登記選民的訊息，與聯邦SAVE移民身份數據庫進行比對，最初標記出2724名「可能不是美國公民」的登記選民，並要求各縣進一步核實。州政府當時也特別說明，這些人只是被系統初步標記，並不等於已經證實非法登記；當事人可以提交公民身份證明，恢復或保留投票資格。

在這批被標記的人中，已有578人被確認其實是美國公民，並被重新列入選民名冊；另有117宗潛在的非公民投票案件，被轉交德州總檢察長辦公室調查。

對所有綠卡持有人來說，界限已經十分清楚：綠卡是永久居留身份，不是美國國籍。無論別人遞來登記表，還是駕照、入籍或其他政府文件詢問「是否為美國公民」，都不能隨意勾選「是」。一旦留下虛假公民聲明或投票記錄，影響的可能不僅是一張選票，還可能延伸到刑事案件、入籍審查，甚至今後的移民身份。

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