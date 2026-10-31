台灣軍隊砸296億採購1320艘無人艇　「外國腦裝台灣船」能打嗎？

【軍事】1320艘無人艇，近300億元新台幣（約72億港元），台當局開出又一張鉅額軍購清單，試圖進一步撐起所謂海上「不對稱防線」的幻想。



據台媒近日報道，台軍計劃投入約296.6億元新台幣，採購1320艘小型自殺式無人艇，首批裝備暫定於2027年11月交付。島內部分綠營媒體已經開始按捺不住，提前幻想起「台灣的無人海戰時代來臨」。

然而，現代海戰的較量，從來不是一道簡單的數學題。這場試圖以數量換取所謂「安全感」的軍事豪賭，究竟有多少實戰成色，又有多少脫離現實的戰略幻想？

「快奇」攻擊無人艇。（YouTube@金戈軍事影片截圖）

「外國腦」裝「台灣船」 縫合出的「不對稱防線」

不妨先拆開這張近300億元新台幣的採購清單。

根據此前台灣防務部門披露的規劃，這批小型無人艇是專門用於海上攻擊的自殺式無人裝備。按照台軍設想，它們將主要用於突襲艦艇編隊及後勤支援船隻，承擔所謂「不對稱作戰」中的海上打擊任務，試圖通過低成本、大數量分散部署的方式增加對手的防禦負擔。

更耐人尋味的是，儘管這筆鉅額採購的大餅已經畫下，但無人艇究竟由誰來造、核心技術從哪裏來，島內卻仍爭論不休。為了撐起這場所謂「無人海戰」的美夢，台當局目前打起了「外國腦、台灣硬件製造」的新算盤：引進外國企業的AI自主導航、集群控制及操作系統軟件，同時結合島內造船及硬件製造能力，來堆湊出這套看似龐大的無人作戰力量。嘴上喊著「自主防務」，走的卻是核心技術依賴外援的老路。

「外國腦」配上「台灣殼」，在民進黨當局的設想中，這似乎是一套「強強聯合」的組合。但這種「縫合怪」，真的能如他們所願拼出一套可靠的海上作戰體系，在台海掀起浪花嗎？

無人艇造了不少 為什麼還要向外求技術？

要看清這1320艘無人艇的真實成色，還得先盤點一下台灣已有的無人艇體系。

實際上，島內近年來一直在加快海上無人裝備的佈局。就在今年8月，台立法機構通過相關條例，規定未來6年按年度預算程序編列總額2400億元新台幣，推動無人載具採購、研發及產業發展。

先看島內自研。台灣中山科學研究院此前推出了「快奇」攻擊型無人艇。值得玩味的是，今年4月，中山科學研究院又與美國國防科技企業Saronic簽署合作備忘錄，尋求進一步提升AI目標識別、自主導航和多艇協同等能力。所謂「自主研發」的無人艇，核心能力卻仍要依靠外部合作補強。

「快奇」攻擊型無人艇。（YouTube@民視新聞網 Formosa TV News network影片截圖）

台灣國際造船公司也拿出了自研的「奮進魔鬼魚」無人艇，宣稱具備遠程控制、AI目標識別等能力。然而，在2025年3月首次公開展示時，其AI系統仍只能識別有限的基本目標，所謂百艇協同攻擊也尚停留在規劃和模擬展示層面。

「奮進魔鬼魚」無人艇。（央視新聞）

更諷刺的是，就在10月6日，台灣海巡部門首次公開展示了美製MARTAC T24無人艇，卻沒有選擇本土自研的無人艇，引發島內輿論質疑。有島內軍事專家直言，相關本土無人艇仍處於雛形階段，缺乏AI自主航行能力。這就尷尬了：一邊吹噓自研無人艇的先進性能，一邊實際採購時卻轉向美國貨。所謂「自主研發」的成色，連「自家人」都不買帳。正因如此，台灣國際造船公司此前也已轉向尋求與美國企業合作，希望通過授權生產完善設計。繞了一圈，「自主研發」還是沒繞開對外國核心技術的依賴。

不難看出，從幾艘樣艇到1320艘無人艇，台軍真正需要跨越的，遠不止批量生產這一道門檻。

撕掉「不對稱戰力」的遮羞布：1320艘無人艇等於1320艘戰鬥力？

同時，台軍試圖堆砌無人艇數量來彌補傳統海上力量的劣勢。但量堆起來之後，體系作戰能力是否也能堆出來？1320艘無人艇，究竟能織成一張真正有效的海上作戰網絡，還是最終只能拼出一份虛張聲勢的裝備清單？

「外國腦」與「台灣船」的水土不服

從此前的島內自研，到如今這筆鉅額採購，台軍始終繞不開一個思路：用「外國腦」適配「台灣船」。從AI自主導航、集群控制到多艇協同，台方試圖藉助外國核心技術，拼出一套體系化的海上無人作戰能力。

但問題來了，它們究竟能不能無縫銜接？島內軍工業界早已對此提出質疑：成熟的軍用無人艇絕不是簡單地給本土船體塞進外國軟件，還需經過一連串完整的系統整合。例如，不同船體在重量、重心等方面均存在差異，即便外國廠商的AI自主控制系統已經成熟，換上一艘新造的無人艇，也得重新調校控制參數。

更復雜的是，整合不只是讓無人艇「跑起來」，還得完成高速航行、複雜海況、通信異常等一系列長時間的測試驗證。不僅如此，不同廠商的軟硬件能否順暢交換數據、接口規範是否相互兼容？一旦外國軟件升級，島內配套系統是否需要重新適配或測試？如果關鍵零部件涉及多個供應商，後續維護和替換又如何保證兼容？這些都是「外國腦」裝上「台灣船」之後，必須跨越的技術關卡。

說到底，成熟的軟件與船體只是起點，從「拼得起來」到「能上戰場」，中間還面臨著一系列需要整合和反覆驗證的挑戰。

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持續作戰能力：無法補充的「一次性存量資產」

比起前期的技術整合，更棘手的，是這1320艘無人艇能否形成可持續的作戰能力。

這批自殺式無人艇，本質上屬於一次性消耗裝備。真正決定這批無人艇能否持續作戰的，不僅是最初儲備了多少艘，更是快速消耗之後能否及時補充。說白了，產能和供應鏈才決定真正的持續作戰能力。

台軍所倚重的「外國腦、台灣造」模式，恰恰為規模化的持續作戰能力帶來更多挑戰。新採購的這批無人艇自主導航、集群控制等核心系統高度依賴對外合作獲取，關鍵零部件的供應、系統適配與維護保障，仍需要跨越供應鏈協同等多道關卡。

在高烈度衝突環境下，一旦海空運輸受阻、外部供應不暢，核心零部件與相關保障就難以進入島內。更不用提台軍產能有限的造船能力，這次採購中更是將採購方向放鬆至「不排除通過外國授權合作生產船體」，來堆砌出這批無人作戰力量。因此，在台軍難以獨立生產和維護整套裝備的背景下，一旦無人艇在短時間內被大量消耗，就很難快速補充。1320艘無人艇，看似是一筆龐大的海上作戰資產，卻難以直接轉化為持久、規模化的海上作戰能力。台島的無人艇庫存，就是一次性存量資產。

數量先行 戰力滯後：無人艇的協同困境

現代戰場，拼的是體系作戰能力。無人艇要形成體系化的集群作戰能力，必須解決不同作戰模塊之間的指揮控制、訊息共享、任務分配等協同問題。在複雜電磁環境下，任何一條關鍵鏈路受阻，都可能影響整個集群的任務效率。

對此，連島內軍事專家也表示擔憂，並指出無人系統通過驗收，並不意味著已經具備在實戰環境下完成任務的能力，還必須經過電磁干擾、導航失效、通信中斷等極端條件下的嚴格測試。沒有經過充分驗證的自主控制與抗干擾能力，再龐大的無人艇集群，也難以保證持續可靠的協同行動。

更值得注意的是，台軍自己的無人艇建設時間表，進一步揭示了這套無人艇作戰體系距離成熟還有多遠：「提升集群控制能力」的相關建設被規劃在了2031至2033年的第三階段。雖然採購計劃數量已經達到了1320艘，但決定這些無人艇能否真正具備實戰環境下的協同能力，卻還在一步步「補課」中。

「奮進魔鬼魚」無人艇。（YouTube@民視新聞網 Formosa TV News network影片截圖）

算算背後的政治賬：誰在吸台灣民眾的血？

從「外國腦」與「台灣船」的系統整合難題，到供應鏈、持續保障與集群協同的重重挑戰，這1320艘無人艇背後，暴露出的遠不止幾項技術短板：近300億元新台幣的採購清單，不僅買不來體系作戰能力，也換不來台灣社會的安全與穩定。

更值得追問的是，台當局究竟準備為這套所謂的「不對稱防線」投入多少資源，又能向台灣民眾交出怎樣一份經得起檢驗的安全答卷？窮兵黷武的賬單不會消失，只會轉移。民進黨當局不斷將有限的資源投入對抗化的路徑，試圖構建「不對稱戰力」的假象，將台灣的安全前途寄託於外部力量的同時，也把整個台灣徹底綁上「台獨」的戰車，把台灣同胞當成他們謀取政治私利的耗材。

歷史的大勢從來不會因為幾艘小艇而改變。它們掀不起台海的浪，更擋不住祖國統一的歷史車輪。歷史不會為短視的決策背書，現實終將戳破所謂的安全幻象，「以武謀獨」為核心的軍事採購，只會不斷侵蝕台海和平穩定的基礎，把台灣社會推向更高風險的對抗前沿。

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