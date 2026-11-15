常春藤名校食安風暴：哥大飯堂驚現「鼠糞霉變」　留學生如何自保

哥大（Columbia University）最火的食堂，一天要刷掉上千張餐卡。9月9日上午，一隊人刷卡進了Lerner Hall三樓，他們不是來吃飯的。



紐約市健康與心理衛生局的檢查員，把這個食堂從備餐區到儲物架翻了一遍，最後開出一張33分的違規單。五天後，另一隊人走進Faculty House，拿到41分。

這兩張分數單一直沒有對外。直到10月30日，哥大校報《Columbia Daily Spectator》通過資訊公開申請把它拿到並公開，全校學生才知道：自己每天排隊打飯的地方，分數已經高到可以直接領一張C。

美國哥倫比亞大學。（Columbia University）

這個分數到底意味着什麼

紐約市的餐飲評級是按違規扣分算的：

0到13分，A；

14到27分，B；

28分及以上，C。



C是紐約市發的最低等級，會貼在店門口，誰都看得見。

Ferris 33分，Faculty House 41分。後者是過去三年裏，紐約市衛生局給哥大任何一個餐飲點打過的最高扣分。

但兩個食堂門口現在還掛着一塊A。

原因不是「已經改好了」，而是評級流程本身有個時間差：首次檢查如果分數低到足以降級，衛生局不會立刻發等級，而是把這家店標成「待評級」，再安排一次不提前通知的複查，複查分數才決定最終的字母等級。

哥大現在掛着的A，是2025年上半年那次檢查的結果。

而截至校報發稿，複查一次都還沒有來。衛生局的線上系統裏，這兩家店的最新記錄還停在9月9日和9月14日。

具體查到了些什麼

Ferris Booth Commons，33分。

冷備餐廚房的陶瓷儲物架上、設備儲物架下方的地面上，檢查員看到了新鮮的老鼠糞便。前場蛋類儲存箱裏，有細裂紋的雞蛋和完好的放在一起，報告把裂紋蛋列為潛在的污染風險。廚房裏有蒼蠅，天花板上有兩個兩到三英寸寬的孔洞，被列為「有利於害蟲藏匿的條件」。

Faculty House，41分，五項關鍵違規。

地下室西點備餐區約三磅士多啤梨「觀察到了黴菌生長」；四樓自助區約七磅熟紅薯、花菜和蘑菇，在65華氏度（約18℃）左右放了兩小時，既沒維持在140華氏度以上，也沒執行時間管控並留下記錄；設備與物料存放在裸露無防護的污水管道下方；多台製冰機內部發霉；洗碗機溫度不夠，排水也有問題。

對於這些問題，校方的解釋是：

鼠糞在用於宴會備餐的儲藏室裏，不做學生日常餐食；

孔洞在天花板不在牆面或地面；裂蛋使用前會挑出丟掉；

士多啤梨是檢查前一天才到貨、還沒驗收就被查到；

污水管已包隔熱層，製冰機清洗過，洗碗機維修過，排水也調整過。



這些解釋有的看起來還算合情合理，但是這麼多違規項在一起，難道都是巧合嗎？

為什麼會出這種事？

走進哥大食堂，是擁擠的人群和長長的隊伍。儘管這已經是哥大餐飲快速擴張的第五年，座位容量翻了一倍多，營業時間也逐年拉長，但每天供應一萬兩千多餐還是顯得有些吃力。

走進哥大食堂，是擁擠的人群和長長的隊伍。（Unsplash＠Anton Murygin）

學生反覆反映，食堂太擠、隊太長。

後廚的活更不是靠一次大掃除能解決的，清潔、溫度記錄、蟲害巡查、設備維護，每天都得做完。使用密度翻倍、維護密度沒跟上，問題不會當天爆發，只會攢到某一天被檢查員一次性寫進報告。

雖然食堂門口掛着「A級」，但它並不是實時的。

按紐約市衛生法第23章，首次檢查分數低到足以降級時，衛生局不當場發字母，而是先標「待評級」，一個月內再安排一次不預告的複查，由複查分數決定最終等級。這給了商家整改機會，也製造了一段不透明的窗口——9月的分數，可能到11月才出現在門口。

最後要說明的是，雖然Real Meals Campaign的報告顯示，美國高等教育餐飲約81%外包給專業餐飲管理公司，其中Aramark、Sodexo、Compass（含 Chartwells、Bon Appétit）三家佔了絕大部分，業內直接叫「Big 3」。但本次犯錯的不是外包，哥大Dining是學校自己的部門，出面回應的是助理副校長和執行總廚。

也就是說，學校犯錯不是監督不夠，純屬主觀意願就不強。當然，除了哥大以外，其他高校也犯過類似的錯誤。

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這不是哥大一家的問題

同在紐約的NYU在官網公開每家餐飲點的檢查結果，也承認過Upstein單次被扣40分，但他們強調扣分全部來自儲物與設施，不涉及食品處理與安全。且NYU另設一名駐場質量保證總監，本人是紐約市衛生局的前檢查員，負責日常培訓、內部審核和第三方檢查。

賓漢姆頓大學（Binghamton University），2026年直接換了供應商。據當地媒體報道，四個食堂接連不合格，其中Chenango Champlain Collegiate Center自2020年底以來8次檢查失敗7次。學校花了兩年調研、1700多名學生填問卷，2026年6月把合作四十多年的Sodexo換成Chartwells，並把「衛生違規的財務罰則」和「獨立檢查」寫進了合同。學生組織說，這是持續施壓換來的。

美國賓漢姆頓大學。（IG@binghamtonu）

巴納德學院（Barnard College），Hewitt食堂。2017年10月30日檢查拿到14分，評級從A掉到B，三項關鍵違規是鼠跡或活鼠、污蠅、食品接觸面未正確清潔。這家由Aramark運營的食堂，2018年7月複查只改善1分，13分剛好踩回A線——但那次仍記錄了「全場蒼蠅」的關鍵違規。更讓人生氣的是，報告裏提到它已經連續三年因「未做防鼠」被扣分。一位巴納德學生當時對校報說，這個問題從2015年就存在，「他們顯然沒有認真去解決」。

同一套檢查，有的學校當成「要過的關」，有的當成「要管的事」。差別不在運氣，在於有沒有人為這件事負責。

另外，值得注意的是，紐約市是全美少數強制張貼字母等級的城市，多數州和城市只做內部檢查，結果不一定對公眾開放。所以「別的地方好像沒出事」，很可能只是沒被公開。

不只是「噁心」

新鮮的老鼠糞便、有細裂紋的雞蛋、蒼蠅、天花板上的孔洞、黴菌......很多同學的第一反應是噁心。但這已經不只是噁心的事，而是實實在在的健康風險了。

按紐約市衛生法第23章，鼠跡、活蟑螂、污蠅、熱藏低於140華氏度、冷藏高於41華氏度、清洗消毒不達標，都屬於「關鍵違規」，權重最高。這不是形式主義的分類——這幾項恰好是食源性疾病最常見的路徑。

根據CDC的數據：

美國每年報告諾如疫情約2500起，諾如也是食源性疾病爆發最常見的原因，約佔全部食源性爆發的50%，學校和大學是它的高發場所，校園疫情嚴重時會導致停課、食堂關閉。一篇綜述分析了77起大學校園諾如疫情，其中8起把集體食堂列為傳播環節，7起指向帶病上崗的餐飲員工。



把這兩組事實放回Faculty House的報告裏：65華氏度（約18℃）是細菌繁殖最舒服的區間，七磅熟食放了兩小時且沒有時間管控記錄，等於把風險敞口開到最大；洗碗機溫度不夠，消毒這一環失效；士多啤梨長黴，說明驗收沒攔住壞貨。

黴菌本身對健康成年人通常不嚴重，但它的存在是在告訴你，這套系統的某個環節已經不檢查了。風險也不是平均分配的——對多數人是一兩天腹瀉，對過敏體質、免疫低下、孕期或有慢性病的學生，同樣的疏漏是另一回事。

留學生該注意什麼？

雖然很多留學生到了國外，自動精通廚藝，但還有很多同學選擇不那麼麻煩，直接吃現成的，所以有很多事情值得我們注意。

1. 查分數，不看字母

紐約市衛生局官網能查每家餐飲點的檢查日期、分數、狀態和違規條目。

三個關鍵詞：

1. 檢查日期（越新越可信）

2. 分數（超過27分就有C級風險）

3. 狀態（「待評級」說明已經查出問題，只是等級未定）



2. 看關鍵違規，別被總分帶偏

鼠、蟑螂、蒼蠅、溫控失效、消毒不達標權重高、風險直接；儲物位置、設備擺放屬於管理問題。總分高當然不好，但要看高在哪。

3. 出問題要留證據

當天的時間線、吃了什麼、同桌的人有沒有同樣症狀、校醫院或急診的就診記錄——這決定了你能不能索賠，也決定了學校會不會真的去查。

4. 投訴走官方渠道

紐約市311接受餐飲衛生投訴，可以匿名，受理後會安排檢查。它比在社交平台發帖直接，因為會變成一份新的檢查記錄。

5. 當心meal plan的綁定

食堂和餐卡綁死，你就失去了「用腳投票」的權利。2018年校報報道巴納德時提到，學生無法完全退出meal plan；同年一份要求更便宜餐標的請願徵集到700多個簽名。對必須買餐計劃的住校生來說，投訴和集體施壓是唯一有效的槓桿。

6. 有特殊飲食需求的人，風險更高

過敏、乳糖不耐、乳糜瀉、清真或潔食需求的學生，面對的不只是鼠糞和黴菌，還有交叉污染和標識缺失。那位巴納德學生說，她既要吃潔食又有乳糜瀉，上學期因為交叉污染和標籤缺失病過一場。

雖然絕大多數同學在選校階段會忽略餐飲，但這對健康、學習都有着不可忽視的影響，如果確定自己沒法做飯，那還是自己注意一點。把餐飲合同、供應商和最近的檢查記錄當成一個真指標。它不進任何排行榜，但你未來四年每天吃的那頓飯，就在這套系統裏生產出來。

接下來要看的不是學校的公關稿，而是那次不預告的複查什麼時候來、拿了多少分。回來的是A，這件事會變成一段校園記憶；沒回來，門口那塊牌子會替所有人說話。

在那之前，Lerner Hall三樓還是照常排隊。刷卡、取餐、找座位，一天一萬兩千次。

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