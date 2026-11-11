大學學歷貶值？紐約畢業生失業率超非大學學歷　困境料輻射留學生

對於很多留學生來說，出國讀大學、讀研究生，都是一筆不小的投入。學費、房租、生活費加起來動輒幾十萬美元，畢業後能找到一份不錯的工作，似乎是這段投資最重要的回報。



尤其是在紐約這樣的城市，金融、科技、傳媒、諮詢和各類專業服務行業集中，名校學歷曾經被視為進入這些行業的重要門票。即使求職競爭激烈，很多人依然相信，只要拿到大學文憑，找到工作的機會總會比沒有大學學歷的人更多。

上班通勤者穿行在紐約街頭。（Reuters）

但最近公布的一組就業數據，讓這種熟悉的認知受到了衝擊。

10月12日，《紐約郵報》報道：

紐約年輕大學畢業生的失業率，竟然一度高於沒有大學學歷的同齡人。根據紐約市主計長馬克萊文（Mark Levine）公布的數據，2026年3月，22至27歲、擁有大學學歷的紐約年輕人失業率達到7.3%，沒有大學學歷的同齡人則為7.1%。



至少從2011年以來，紐約年輕大學畢業生的失業率還沒有出現過這樣的反轉。

過去，大學學歷通常意味著更好的就業保障。如今，這道曾經相當可靠的優勢，正在一些年輕人的求職過程中變得不那麼明顯。

對於正在美國讀書、準備畢業，或者已經進入求職季的留學生來說，這組數據值得關注。因為當大學學歷不再自動轉化為就業優勢，留學生需要面對的問題也隨之改變：

花了這麼多錢讀書，究竟怎樣才能讓自己的學歷真正發揮作用？

紐約出現反轉 大學文憑也不再保險了？

紐約市主計長辦公室的數據顯示，2026年3月，22至27歲大學學歷人群的失業率為7.3%，略高於沒有大學學歷的同齡人，後者為7.1%。這也是至少15年來首次出現大學學歷年輕人失業率高於同齡非大學學歷人群的情況。

如果把時間往回看，反差會更加明顯。

2011年1月，沒有大學學歷的年輕紐約人失業率達到13.6%，大學學歷人群則為7.3%。當時，沒有大學學歷者的失業率接近後者的兩倍。如今，兩組人群的就業情況已經出現了明顯變化。

不過，這並不代表沒有大學學歷的人已經普遍比大學畢業生更容易找到工作。

不同月份的數據會發生變化，年齡、行業、工作經驗以及勞動力市場整體狀況，也都會影響失業率。

《商業內幕》10月15日進一步分析了紐約都會區的數據。按照其採用的12個月移動平均口徑，2026年6月，兩組年輕人的失業率均為7.7%；到了9月，沒有大學學歷人群的失業率升至8.1%，擁有大學學歷人群則為7.3%。



一個重要背景是，美國目前的就業市場正面臨招聘放緩的問題。對於剛剛畢業、工作經驗有限的年輕人來說，即使沒有大規模裁員，找工作也可能越來越困難。

企業如果不願意擴招，應屆畢業生就很難獲得進入職場的機會。對於已經工作多年的人來說，積累的經驗、客戶資源和行業知識可以成為競爭優勢；但對於剛拿到學位的人來說，這些東西恰恰是最欠缺的。

過去，大學學歷能夠在一定程度上彌補經驗不足的問題。企業願意招聘應屆生，再通過培訓讓他們逐步成長。現在，一些企業開始更加謹慎地招聘初級員工，希望現有團隊能夠完成更多工作。

這會讓大學畢業生陷入一個尷尬的局面：

入門職位減少，招聘要求卻沒有隨之降低。很多職位依然要求相關經驗、熟練的軟件技能、良好的溝通能力，甚至希望候選人能夠獨立完成項目。



於是，求職者即使拿到了學位，也可能發現自己很難跨過第一道門檻……

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AI正在擠壓初級職位

對於這次失業率反轉，紐約市主計長馬克萊文特別提到了人工智能的影響。他認為，這可能是AI已經開始影響紐約就業市場的又一個跡象，並警告當地不能繼續低估AI對工作職位的衝擊。

紐約為什麼會特別受到關注？

紐約擁有大量金融、科技、傳媒、諮詢和專業服務職位，其中相當一部分屬於典型的白領工作。過去，這些行業為大學畢業生提供了大量入門機會，包括初級分析師、研究助理、市場推廣專員、內容編輯、行政協調員和初級技術人員等。

這些工作往往需要整理資料、分析資訊、製作報告、處理數據、撰寫內容或者執行標準化流程。隨著生成式AI快速發展，其中一部分任務已經能夠通過自動化工具完成，或者由更少的員工共同承擔。

紐約擁有大量金融、科技、傳媒、諮詢和專業服務職位，其中相當一部分屬於典型的白領工作。（Reuters）

例如，過去一家企業可能需要初級員工花費數小時整理市場資料、匯總競爭對手資訊，再製作一份基礎報告。如今，AI可以幫助員工快速完成資料初篩、資訊分類和報告初稿，員工只需要進行核實、判斷和修改。

對企業而言，這可能意味著更高的工作效率。對剛畢業的年輕人來說，情況就複雜得多了。初級職位原本承擔著培養新人的功能。員工從簡單任務開始，逐步熟悉業務，再成長為能夠獨立負責項目的人。如果企業可以藉助AI減少基礎工作的人工投入，就可能降低對部分初級員工的需求。

紐約市主計長辦公室在2026年5月發布的一份報告中，對當地就業市場受到AI衝擊的風險進行了評估。報告警告，如果缺乏適當應對，AI可能導致紐約約30萬個工作職位受到衝擊，並使城市稅收減少約140億美元。與此同時，報告也指出，如果能夠採取適當措施，AI到2030年也可能為紐約帶來約5.2萬個新增職位。

AI帶來的影響並非只有職位減少。隨著企業採用新技術，也會出現新的業務需求和工作機會。關鍵在於，新職位需要什麼技能，以及現有勞動者能否及時適應變化。

對於留學生而言，不少人選擇學習計算機、數據分析、市場推廣、傳媒、設計等專業，希望畢業後進入美國白領職場。這些領域並沒有因為AI出現就失去價值，但職位對候選人的要求正在發生變化。

如果一份工作的大部分內容都可以被工具輔助完成，單純證明自己會使用某個軟件，或者能夠完成某項基礎任務，可能就不再足夠。企業更希望員工能夠理解業務目標、判斷資訊是否可靠、發現問題，並把工具產出的結果轉化成真正可執行的方案。

因此，AI時代的就業競爭，正在從單項技能逐漸轉向綜合能力。會用工具依然重要，但能夠利用工具解決真實問題，可能更加重要。

花了幾十萬美元讀書 為什麼畢業後還是找不到工作？

如果說AI改變了部分職位的工作方式，那麼另一個無法忽略的問題，就是大學教育的成本越來越高，而就業回報卻需要更長時間才能兌現。

對於美國本土學生來說，大學學費已經是一筆不小的支出。對於國際學生而言，成本往往更加沉重。

除了學費，留學生還需要承擔住宿、醫療保險、交通和日常生活等費用。對於在紐約、洛杉磯等大城市讀書的人來說，生活成本尤其高昂。如果再加上研究生階段的學費，整個留學項目可能需要投入數萬美元，甚至更多。

大學教育的成本越來越高，而就業回報卻需要更長時間才能兌現。（IG@nyutisch）

以前許多家庭願意承擔這些成本，是因為相信學歷可以帶來更好的職業發展。大學畢業後，找到一份收入穩定、發展前景不錯的工作，未來才有機會逐漸收回教育投資。

但現實中，學歷與就業之間從來都不是簡單的等號。

一方面，大學學歷仍然能夠幫助求職者獲得某些職業資格和招聘機會。很多專業職位對學歷有明確要求，部分行業也需要系統的專業訓練。大學教育還能夠提供實習機會、校友網絡、職業指導以及與企業建立聯繫的平台。

另一方面，擁有學歷並不意味著求職者已經具備企業需要的全部能力。尤其是在初級職位招聘中，僱主通常需要在大量擁有相似學歷的候選人中作出選擇。一個職位可能收到幾百份申請，其中不少人畢業於知名大學，擁有相近的專業背景，也都完成了相關課程。

在這種情況下，學校名稱和學位可能幫助候選人進入篩選環節，卻未必足以決定最終結果。招聘方還會考察候選人是否有相關實習經歷，能否展示具體項目成果，是否熟悉行業工作流程，以及能不能在有限的時間內完成任務。

這也是一些留學生在求職時容易遇到的困境：

課程成績不錯，畢業論文也完成了，履歷上的教育經歷很好看，但真正開始申請工作後，卻發現自己缺乏能夠直接向僱主展示的工作經驗。



如果專業課程主要圍繞理論知識展開，而學生沒有機會將知識應用到真實項目中，畢業後就可能需要額外的時間來彌補這一差距。

教育投資的回報越來越受到專業選擇、實踐機會和就業市場的共同影響。

對於留學生來說，還有一個額外的現實因素：工作身份。

持F-1簽證的學生畢業後，通常需要通過符合條件的OPT等授權在美國工作。即使專業能力符合要求，也需要考慮工作開始時間、僱主是否願意招聘國際學生，以及職位是否與專業相關等問題。部分僱主在招聘時還會考慮未來的工作簽證安排。對於需要長期留美發展的學生而言，能夠提供當前工作機會的公司，並不一定願意在未來承擔額外的簽證申請成本和流程。

當招聘市場本身已經比較謹慎時，學歷、經驗和工作授權等條件疊加起來，求職難度就可能更加明顯。

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別再只盯著學歷和學校排名

面對這樣的就業環境，留學生最需要做的，是儘早調整求職準備的方式。

1. 實習和項目經驗的重要性正在上升

很多學生習慣把求職準備安排在畢業前幾個月，等到課程結束後才開始集中投遞履歷。但對於競爭激烈的白領職位來說，這個時間可能太晚了。

如果還在讀書，可以提前關注校內招聘會、實習項目、教授的研究機會，以及與專業相關的兼職或實踐活動。即使暫時無法獲得正式實習，也可以通過真實項目積累經驗。

關鍵在於，項目必須能夠體現個人貢獻，而不是只在履歷上寫一句參與過某項活動。僱主希望看到的是，你具體做了什麼，解決了什麼問題，使用了哪些方法，最終取得了什麼結果。如果能夠展示項目成果、數據變化或者清晰的工作流程，就更容易讓招聘方判斷你的能力。

2. 要學會把AI變成工作工具

在部分職位中，完全拒絕使用AI可能會降低工作效率。但如果只是把AI生成的內容直接複製貼上，也很難體現自己的專業能力。更有價值的做法，是理解工具的優勢和局限，知道哪些任務可以交給AI輔助，哪些結果必須由自己核實，以及如何根據實際業務需求修改輸出。

例如，在求職作品集中，可以展示自己如何利用AI整理研究資料、分析用戶反饋，再結合實際需求制定方案。重點不是證明自己生成內容的速度有多快，而是說明自己如何判斷資訊、作出決策，並對最終結果負責。

同時，也不要把所有希望都押在某一個熱門技能上。工具更新速度很快，今天流行的軟件和工作流程，未來可能發生變化。理解行業、溝通協作、分析問題和持續學習的能力，往往更容易遷移到不同職位。

3. 求職時需要更具體地研究目標職位

有些學生申請工作時，會把大量時間花在學校排名、企業知名度和職位名稱上，卻沒有認真分析職位描述中的實際要求。同樣叫市場推廣專員，不同公司的工作內容可能完全不同。有的職位偏向廣告投放和數據分析，有的主要負責社交媒體內容，有的需要協調設計、銷售和活動執行，還有的更看重客戶溝通和項目管理。

如果履歷只是籠統地寫自己學習過市場推廣，或者熟悉多個社交媒體平台，就很難體現與具體職位的匹配度。

更有效的方法，是研究目標職位反覆出現的技能要求，再用自己的項目經歷證明這些能力。申請數據分析職位，就展示分析方法和結論；申請項目管理職位，就突出時間安排、跨團隊溝通和任務交付；申請內容運營職位，就呈現內容策略、受眾分析和效果回顧。

求職不應該只追求投遞數量。合理安排申請範圍，針對不同職位調整履歷和作品集，往往比把同一份履歷投給所有公司更有幫助。

4. 要儘早了解自己的工作身份和時間安排

對於計劃通過OPT留在美國工作的國際學生來說，求職準備需要與學校的國際學生辦公室保持溝通，確認自己的工作授權、起止時間和相關要求。STEM專業學生還需要了解自己是否符合STEM OPT延期條件，以及僱主和職位是否滿足相應規定。

如果希望未來申請H-1B，也可以提前研究目標行業和僱主的相關情況。不過，僱主過去是否提供過簽證支持，並不代表未來一定會提供，相關安排仍然需要根據具體職位和個人情況確認。

在求職過程中，也要警惕那些承諾輕鬆獲得工作、保證辦理簽證，或者要求求職者支付高額費用的可疑機會。越是在就業壓力大的時候，越需要仔細核實招聘資訊。

5. 留學生也需要重新理解留學的回報

一份好工作仍然是許多留學生的重要目標，但大學教育能夠帶來的價值，還包括專業知識、獨立生活能力、人際網絡，以及對不同工作和生活環境的理解。

這些價值並不會自動轉化成薪水，也無法完全替代就業市場的現實要求。它們需要通過具體的職業選擇和實踐經歷，才能逐漸發揮作用。學歷依然重要，只是它越來越難以單獨決定一個人的就業結果。

對於留學生而言，真正需要提前準備的，是如何把教育經歷轉化為可以被僱主看見的能力。學校和專業可以提供起點，實習、項目、行業理解和解決問題的能力，則決定了你能否在競爭激烈的招聘市場中走得更遠。

當越來越多的畢業生擁有相似的學歷，能夠拿出什麼樣的成果，或許會比畢業證上的學校名稱更加直接地影響招聘結果。而這場變化，可能才剛剛開始……

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