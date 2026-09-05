兒子日本留學　半個月兩度回國開口要¥58萬　父母本能反應救了他

近日，上海一對父母發現，在日留學的兒子半個月內兩次匆匆回國，回家後心事重重，一個勁催著家裏籌集58萬元（人民幣，下同）存進一張「指定銀行卡」，問錢幹什麼卻閉口不談。



民警上門，這孩子竟奪門而出，對家人撂下一句：

你們幫不了我。

這背後，是一場典型的跨境「冒充公檢法」詐騙——再晚一步，一個家庭的血汗錢就沒了。

受害留學生小張不願跟父母交代錢款用途。（央視網）

半月兩度回國 張口要58萬

回想兒子小張（化名）近期的怪異舉動，父親張先生至今心有餘悸。短短半個月，遠在日本留學的兒子兩次專程飛回上海，回家後一反常態，反覆催促父母湊齊58萬元，打入一個指定賬戶。至於這筆錢的用途，他始終閉口不談，只說：「為了你們好，不能說。」

張先生夫婦越想越怕，兒子平時並不這樣，如今這副魂不守舍、又急又慌的樣子，透著不對勁。張先生後來回憶：

我們問他為什麼，他說不能說，我第一個反應就是他可能被人家洗腦了。

夫妻倆沒有猶豫，8月17日晚直接向上海市公安局長寧分局北新涇派出所報了警——這一步，救下了58萬。

民警上門 他奪門而出

北新涇派出所民警周世傑趕到張先生家時，小張對詢問表現出極大的抵觸：要麼沉默，要麼用「沒什麼」敷衍。當民警追問「在日本需要往卡裏打那麼多錢」，小張情緒徹底失控，直接衝出家門想離開，還甩給家人一句「你幫不了我」。

所幸眾人很快把他勸了回來。眼見小張防備心極重，民警做了一個關鍵決定：讓家屬暫時迴避，由自己單獨勸導。他從生活瑣事切入，慢慢聊、慢慢聽，等小張的戒備鬆動，才循循善誘找到突破口。被問到「你是不是在那邊有嫖娼之類的行為」時，小張急忙否認，卻冒出一句讓人警覺的話：

我自己沒有，但可能無意中幫了別人的忙……

順著這句話，真相一點點浮出水面。

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一場跨境「冒充公檢法」騙局

原來，小張在日本接到一通陌生電話，對方自稱是「國外政府工作人員」，聲稱小張間接捲入了一起嫖娼案件。

緊接著，又有自稱國內「民警」和「檢察官」的人陸續聯繫他：一邊恐嚇他「罪名不小」，一邊又「好心」表示可以幫他擔保——但前提是，必須往指定銀行卡裏存入58萬元「保證金」，才能洗脱所謂嫌疑。

受害留學生小張冷靜下來後跟民警講述案發經過。（央視網）

境外、境內兩套角色輪番登場，連番恐嚇加話術洗腦，把這個涉世未深的留學生徹底嚇懵了。他對此深信不疑，專程跑回國，就是為了湊齊這筆「保證金」。騙子吃準的，正是年輕人怕「留案底」、急於自證清白的心理，以及身處海外、時差大、求助不便的孤立感。

兩小時勸導 58萬保住

聽完小張的講述，周世傑心裏有了底：這正是典型的「冒充公檢法」詐騙。他沒有正面硬懟，而是耐心拆解這類騙局的完整套路——先製造恐慌，再用「安全賬戶」「保證金」的話術誘導，最後榨乾受害人錢財。

在民警長達兩個多小時的勸說和反詐宣傳下，小張終於從「深信不疑」裏清醒過來。他當著民警的面，刪光了手機裏所有涉詐的小程序和聯繫方式，更換了手機號碼，徹底切斷與騙子的聯繫。58萬元，這個家庭多年積攢的血汗錢，在最後關頭被成功攔截。

警方鄭重提醒：民警辦案不會網上進行，更不會要求你打開遠程共享軟件配合調查，也絕對不會讓你遠程繳納「保證金」匯進所謂「指定安全賬戶」。凡是自稱公檢法、要求轉賬匯款或索要賬號密碼驗證碼的，一律是詐騙——立即掛斷，聯繫當地警局核實。

高學歷留學生 為何也中招

最值得警醒的，是小張這樣文化水平不低的留學生，照樣栽進最「傳統」的騙局裏。原因不難理解：身處海外的留學生遠離親友、環境陌生，面對跨境來電很難核實對方身份；境內外時差大、求助渠道不暢，很容易陷入孤立無援的心理狀態。詐騙分子精準拿捏普通人「怕涉案、想自證」的心理，用改號軟件偽造官方來電，層層施壓制造恐慌，逐步完成精神控制，讓受害者喪失理性判斷。

而一部分學生重專業知識、輕社會閲歷，即便聽過基礎反詐宣傳，遇到針對性極強的騙局，仍會被虛假的權威身份震懾住。這也提醒所有家庭：反詐教育不能只停在校內標語，留學生群體，正越來越成為詐騙分子重點瞄準的目標。

這起案子，最該記下的不是「差點被騙」，而是張先生夫婦那句「不對勁就報警」的本能。孩子在海外，家長更要提前約定兩件事：

第一，和孩子設一個只有家人知道的「安全暗號」，任何「不能告訴父母」的陌生來電，第一時間用暗號核對；

第二，明確告訴孩子——公檢法絕不會電話辦案、絕不會要保證金、絕不會讓你開屏幕共享，凡遇到「涉嫌違法+要轉賬」的，先掛斷、再和家人說。



真正攔住騙子的，往往不是警察，而是孩子願意開口、家長願意聽的那根線。

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