在美國當大學教授，一年能賺多少錢？近日，加州一項調查揭開了令人吃驚的現象：一名女教授同時擁有多份全職和兼職教職，一年收入接近80萬美元，甚至超過了加州社區大學系統的最高負責人！



更誇張的是，她一個學期竟然同時教授30門課程，學生人數多達1100人。這到底是怎麼做到的？

據加州非營利新聞機構CalMatters於11月12日公布的調查，這位亞裔女教授名叫Thien-Huong Ninh Villarreal，主要教授社會學、族裔研究和商業課程。

美國沙加緬度州Cosumnes River College。（Cosumnes River College官網）

但她並不是只在一所大學任教。過去一年，她在加州多所高校擁有教職，包括加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）、加州州立大學沙加緬度分校（California State University, Sacramento），以及另外7所社區大學。其中，她曾同時擁有至少兩份全職教職，還在其他學校兼職。

根據公開薪資記錄，2024年，她從多所學校獲得的收入合計接近80萬美元，甚至超過了加州116所社區大學的所有行政管理人員。

調查發現，她自2016年起就在沙加緬度的Cosumnes River College擔任終身教職教授。2023年，她又在Reedley College獲得第二份全職工作，不過不到一年就轉為兼職。

2025年，她又在San Joaquin Delta College獲得終身教職，並曾在West Valley College擔任族裔研究系的終身教職軌教師。

CalMatters三次聯繫她，希望了解她如何同時承擔如此龐大的教學任務，但均未獲得回應。

【延伸閱讀】家庭陪伴師月薪可達8萬 如富二代的外判媽媽 工作內容曝光

+ 8

然而，調查發現，她還不是最誇張的。

另一名天文學教授Andrew Vanden Heuvel，甚至一個學期同時教授約50門線上課程和實驗課。

他根本不住在加州，而是住在密歇根州，在自家車庫樓上的辦公室裏，就能給全美各地的大學生上課。他的學生分佈在加州、新墨西哥州、密歇根州、華盛頓州和佛羅里達州等地，一個學期最多可達1000人。

2024年，他的全年收入達到758,485美元，其中約32萬美元來自加州高校。他的秘訣其實並不複雜：提前錄好教學影片，讓學生自行觀看，考試由電腦自動評分。他坦言，自己目前基本不需要親手批改測驗。選擇題由電腦評分，部分書面作業也只通過程序檢查學生是否提交。

他還將大量教學影片上傳YouTube，300多段影片累計獲得近500萬次觀看。

不過，他並不認為自己有什麼問題。

他表示，自己的學生依然能夠獲得良好的教育，而且在一些偏遠地區的學校，他甚至是唯一能夠提供天文學課程的教授。他認為，同時為多所大學授課，讓他獲得了兼職教授所需要的收入穩定性，也有更多時間陪伴家人。

事實上，這種情況在加州遠不止一兩個人。

CalMatters調查發現，至少70多名教授在同一年從5個或更多大學校區或社區大學學區領取薪酬，其中不少人一個學期教授超過10門課程。



例如，聖何塞Evergreen Valley College的一名族裔研究教授Bobby Seals，除了本職工作，還在其他高校教授14門課程，本學期學生總數約930人。還有電腦科學、心理學、商業及藝術史教授，同時在多所學校兼課。

那麼，這些教授是不是違規了？

答案可能讓很多人意外：

僅僅因為同時在多所學校任教，並不違反加州現行的相關規定。



加州共有73個社區大學學區，各自獨立管理。雖然兼職教授在同一學區的授課量通常受到限制，但並沒有統一規定限制他們可以同時在多少個不同學區工作。

更關鍵的是，各個學區之間缺乏統一的追蹤系統。一所大學可能知道教授在自己學校教了3門課，卻不知道他在其他學校還教了20門。隨着疫情後線上課程普及，許多課程不再需要教授實時講課。只要提前錄製影片、上傳教材、安排自動評分系統，就能同時管理大量課程。

這種模式也引發了教育界的質疑。

加州社區大學教師協會主席Sarah Thompson直言，一個人根本不可能在一周內教好30門課，這顯然存在嚴重問題。

一名教授同時面對上千名學生，究竟還有多少時間真正了解每個學生的學習情況？

延伸閲讀：25歲中國女孩在美國當老師 剛入職就被學生打：多到記不清楚次數

+ 16

【本文獲「華人生活網」授權轉載，微信公眾號：Huarenlife168】