香港月入$10萬是窮人？銀行家列開支每月僅剩$1萬　網民關注這點

月入多少才不是窮人？在一般人眼中銀行從業員收入絕對不低，有網民在社交平台分享一般香港銀行家的收入，形容「都好容易月入10萬以上」，但列出每月開支後，發現扣除租金或供樓、子女教育等一系列費用後，每月剩下的錢可能僅約剩1萬元，「根本儲唔到好多錢」。有網民認同這是「典型香港中產」的生活現況，但許多人認為這是開支管理問題，「月入10萬，但生活方式係月入50萬」。



有網民認為樓主列出的開支屬「典型香港中產」所面對的問題。（資料圖片）

「月入10萬喺香港其實係窮人？」Threads帳戶「hkbankstories」發帖分享，指香港的銀行家，不論在銀行部門、交易部門工作，「都好容易月入10萬以上」，但每到年底都會發現儲不了多少錢。

香港銀行從業員開支要咁多？

計算銀行從業員每月家庭固定開支，其中租金或供樓方面，基於工時太長，要「住近公司奧運或南昌兩房係基本」，故開支約2.5萬至3.5萬元；子女教育方面，未計國際學校學費，興趣班、補習及各式雜費，大約要1.5萬元；稅項可能每月要1萬元；家用及醫療方面，「四大長老」及保險等，約8,000元；日常飲食及社交費用，基於午餐每餐可能要100元起跳，共計約需1萬元。

樓主認為香港大多數銀行家都輕易地月入10萬以上，但卻要面對多項開支。（《金秘書為何那樣》劇照）

資料來源：Threads＠hkbankstories

每月剩1萬：換新iPhone或去旅行即變負數

除了較大筆的開支，請外傭今月開支約6,500元；交通及雜費，例如坐的士、養車、水電煤等，約要5,000元；最後每月用於健身、瑜伽課等約要500至1,500元。按以上推算，則每月開支達9萬元，如月入10萬只會剩下1萬元，還未計「買衫、換換新 iPhone、去個 Weekend Trip，嗰個月就變負數」，無奈指政府的福利，例如公屋、津貼、資助等他們根本無份，「但每年交稅就交到出血」。

按樓主列出的開支估算，月入10萬可能每月只剩下約1萬元。（《金秘書為何那樣》劇照）

典型中產悲歌VS理財不善

有網民認同香港中產開支大，「典型香港中產」在生育前可揮霍生活，但生育後是「貧窮線底下掙扎求存，有時會好低不成，高不就」、「家用、保險點只$8,000，咪玩啦！至少都$15,000」、「不婚不生，起碼節省兩三成開銷」。

網民：生活方式係月入50萬

許多人認為更多是開支管理問題，這種使費模式應該要家長雙方都月入10萬，「無人要你咁使錢」、「唔識理財學人做銀行」重、「睇嚟儲蓄率高低，增加收入唔係太重要，控制支出先係最重要」、「分唔清邊啲係必須，邊啲唔係必須嘅支出係好容易變窮人㗎」、「窮只會落街跑，同唔會100蚊一餐」、「月入10萬，但生活方式係月入50萬」、「咁都係享受咗好多嘢，又gym又yoga，小朋友又讀貴學費，真心窮嘅人根本唔會咁樣使」。

（Threads＠hkbankstories）