窗口後面那五分鐘，決定了後面十年。



他把材料推進簽證窗口的時候，內心還算平靜。

這不是他第一次和美國留學體系打交道。他在NYU完成碩士階段學習，之後前往香港理工大學攻讀博士學位，電腦裏還存放着反覆打磨完成的訪問學者研究計劃。本次他申請J-1訪問學者簽證，所有材料整理完備，文件夾按順序貼了標籤。

簽證官翻了翻，問了三個問題：

你之前有B1簽證嗎？

這是你第一次申請J-1嗎？

我看一下你的簡歷。不用那麼緊張。



問完之後，簽證官離開窗口進入後台，整整過去了五分鐘。

再次回到窗口時，一份拒簽通知被遞了出來。通知標註依據《移民和國籍法》212(f)條款以及10043號總統公告，告知申請人不符合非移民簽證資格，同時撤銷其已生效的十年有效期 B1/B2簽證。

網民收到的拒簽通告。（小紅書）

事後當事人反覆覆盤整個面簽過程，產生了一個疑問：

難道紐約大學也受到10043政策的限制？

到底是什麼影響了簽證

2020年5月29日，美國發布第10043號總統公告，出台針對部分中國學生、科研人員的非移民入境限制。

它的正文第一條寫得很直接，構成要件就三個：

1. 中國公民；

2. 用F或J簽證去美國學習或做研究，且不是本科；

3. 曾經或正在接受某個中國實體的資助，或者受僱於它、就讀於它、為它做過研究——而這個實體，「實施或支持中國的軍民融合戰略」。



所以NYU肯定不是嫌疑對象，博主之所以懷疑NYU，是因為他在NYU讀完了碩士項目，這段經歷讓他誤以為自己的美國碩士就讀經歷可以覆蓋全部過往教育背景。但實際上，簽證官關心的從來不是你被哪所學校錄取，而是你從哪兒出發。

網民將這段經歷發在了社交平台。（小紅書）

網民們也紛紛在評論區留下自己的經歷與看法：

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一直以來，大家明確認為「國防七子（哈工程、哈工大、北理工、北航、南航、南理、西工大）+北郵」就是被10043限制的高校。但美國政府從來沒有明確公布過實體名單。這個「八校」，是媒體和當事人群體從大量拒簽案例裏反推出來的。

根據大量案例，除了八校被一刀切以外，部分其他國內高校理工科背景的申請人，在簽證實操中也可能被提高審查等級。

從博主學歷看，中南大學+NYU+香港理工，怎麼看都是「中南大學」的嫌疑更大一些，當年沒追究，但是現在此一時，彼一時了？

中南軟工到底是不是被拒簽的理由

博主本科就讀中南大學軟件工程專業，中南大學不在「八校」範疇，公開訊息裏也找不到它被任何官方文件點名的證據，但在部分美國領事館的簽證實操當中，國內不少實力較強的工科985院校計算機、軟件工程方向的申請人，即便不在網傳受限名單內，也會進入更高等級的審查池。

該被注意的不只是學校，而是博主本身：

在內地強工科院校讀軟件工程、又一路讀到計算機工程的人，在簽證官眼裏會被歸進一個需要核實的「實體關聯畫像」裏。



然後是那句「不用那麼緊張」。

很多人把這句話理解成善意。它當然可能是，但在簽證窗口的語境裏，它還有另一層功能：讓你放鬆，讓你多說，你以為說清楚就安全了，但真相是簽證官需要你放鬆到願意補充細節。

那消失的五分鐘

面簽官問博主的三個問題看起來毫不尖鋭，但「你之前有B1簽證嗎」這是在清點你名下還有什麼。一個已生效的十年B1，是可以被單獨處理的對象；不問這一句，後面就無從撤銷。

「第一次申J-1嗎」這是在梳理申請人全部美國簽證申請歷史，判斷申請模式。首次申請，還是已經有記錄、有前科式的重複申請。

「看一下簡歷」這是在重點審閲完整教育經歷、專業方向、科研發表等書面材料。

然後把材料拿進後面，五分鐘，回來，卡片推出來。

五分鐘能幹什麼？

查系統，調記錄，把你這三條訊息和你本科院校的實體關聯核對一遍。這不是一個能當場想明白的判斷，是一個能被檢索出來的判斷。

這個細節其實最能說明一件事——決定不是在窗口前形成的，窗口只是執行端。

NYU不是安全牌

博主在這個結果出來之後，沒有懷疑中南，沒有懷疑香港理工，甚至把NYU當成罪魁禍首（多少有點本末倒置了）。這也許是最讓人難受的地方，也是最容易被誤解的地方。

美國紐約大學。（NYU官網）

那兩年在紐約，很多人把它當成一次「cover」——我在美國讀過書，我通過過審查，我被證明過是安全的。

但10043判定的是申請人曾經建立的關聯，不是你最近在哪裏讀書。時間可以很早，早到大一，它也不要求這段關聯還在持續。

所以美碩不是洗白，是疊加。港博也不是洗白，是再疊加。

三段學歷連成一條線：軟工、計算機工程、computing。對簽證官來說，這條線最不需要解釋的地方，恰恰是它最像一條線的地方。

三段學歷連成一條線，被截斷的卻只有一處。

212(f) 不是罪名 是授權

拒簽單上出現的INA 212 (f)，對應的是美國法典8 U.S.C. 1182 (f)。這是一條授權條款，不是一條罪名：

只要總統認為某一類外國人入境會損害美國利益，就可以宣佈暫停或限制他們入境。

10043總統公告，正是依託這一條法律授權出台。所以拒簽單上「212(f)」和「PP10043」並列，不是兩條罪狀疊加，而是同一件事的兩層：法條給了總統關門的權力，公告是那扇門上掛的牌子。

這意味着什麼？

意味着它不需要證明你做過什麼。它只需要認定：你這一類人入境，對美國不利。

所以你在窗口前解釋「我很安全」「我沒有參與過敏感項目」，其實是在回答一個沒有被提出的問題。

真正被回答的問題是：你屬於哪一類。

那張被撤銷的十年B簽

很多人以為被拒一張J-1就是最壞的結果，其實最重的是看似做添頭的「你原有的B1/B2簽證已被撤銷」。

依據INA 221(i)法案以及配套行政規則22 CFR 41.122，領事官員擁有裁量權，可以撤銷已經簽發完成的簽證。撤銷簽證並不需要新增別的過錯，只要領事判定該持有人屬於不可入境人群即可生效。

順便說一句，10043公告第六條的(a)款專門寫了一句：國務卿應考慮，對目前已經在美國境內、持F或J簽證且符合公告第一條條件的人，是否按221(i)撤銷其簽證。

也就是說，「撤簽」這件事，從這份公告誕生的第一天起，就被寫進了設計裏。

這件事的後果，遠遠大於單次簽證拒簽，該記錄會永久留存在美國移民領事系統內，後續再申請B、F、J、O等各類非移民簽證，都會看到這條歷史標記。

並且，該類裁量性質的拒簽與撤銷，不存在申訴渠道，沒有上訴途徑。拒簽通知那句 「無法滿足簽證要求」，就是最終處理結果。

例外確實存在 但它不是「申請」來的

評論區有小夥伴問：

就這樣結束了嗎？有沒有豁免？

絕大部分被拒簽的人的美國之路就走到這裏，當然也有例外，但豁免不是申請來的。

如何獲得豁免？

10043第二條列了幾種不適用的情形，和這件事最相關的兩條是：

1. 研究或學習的領域不涉及會助長軍民融合的訊息；

2. 入境符合美國的國家利益。



但這兩項屬於美方的自由裁量，沒有公開標準化的豁免申請表格，不能由申請人主動提交材料申請豁免，只能等待美方主動認定你滿足例外條件，實操當中獲批案例極少。

同時，公告第三條第 (c) 款還留了一句：

如果通過隱瞞關鍵事實、虛假陳述等手段規避政策限制，會被視作嚴重移民問題，甚至觸發遣返相關後果。

千萬不要為了過簽刻意隱瞞自己的本科院校、科研經歷，這會把簽證行政拒簽升級成移民欺詐，留下更加難以挽回的記錄。

能安全過簽的條件到底是什麼

一直以來，大部分人的焦慮都堆在「學校+專業」上，總覺得在「八所」之外，不屬於敏感專業就能安全。但簽證審核真正看重的，是你的教育履歷 + 研究方向共同組合而成的整體畫像。單純更換學校、更換項目，無法消除過往的教育背景記錄。

簽證官問「緊不緊張」，不全是善意安慰，更多是訊息採集。真正決定結果的是你交出去的那幾頁紙能不能對上：簡歷、研究計劃、導師背景、DS-2019上的表述，材料之間任何矛盾點，都會被放大審視。

最後，不要執着自己的「學校在不在名單上」，你更應該清楚的是「你的學歷和研究方向，在對方眼裏構成了什麼樣的畫像」。

這份拒簽通知文字當中，沒有一個字在評價他，它沒有說他做錯了什麼，也沒有說他威脅了誰。

它只是通知申請人被劃入美方的某一類風險群體，同時告知：已經獲批的簽證資格，同樣可以被收回。

對還在這條路上的人來說，壞消息是這套審核沒有公開完整名單，沒有申訴通道；但好消息是政策邏輯是公開可理解的，並不是完全不可捉摸的運氣遊戲。

比起反覆查詢自己學校是否流傳在受限名單裏，更重要的是客觀評估自身完整履歷在簽證官視角下會形成怎樣畫像，提前做好材料規劃。

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