11月16日，聯邦法官撤銷F1簽證新規，留學生「只能在境內停留四年」被判違法。



這項規定原定於今年9月15日生效，計劃將F-1留學生的在美停留期限改為最長四年，限制轉換專業或轉學，禁止攻讀同級別或更低級別專業，需要四年以上完成學業的博士生需要額外向USCIS提交申請延期。

2025年8月，特朗普政府國土安全部（DHS）提出這項新規，引發了留學生、高校及教育組織廣泛反對，在公眾意見徵集平台上收到近2.2萬條意見。



2026年7月17日，儘管收到大量建議，DHS仍於2026年7月17日發布新規，且保留了大部分原有提案內容。



2026年8月18日，八家高等教育組織和工會聯合向馬薩諸塞州聯邦地區法院提起訴訟，指控DHS未充分評估政策成本與收益，違反了《行政程序法》（APA），並表示，國會授予DHS的法定權限並不包含打擊留學群體求學之路。



2026年9月14日，距離新規生效僅剩一天，聯邦法官F. Dennis Saylor IV下令在全國範圍內推遲新規生效。



2026年11月16日，法官發布最終裁決，正式在全美範圍內撤銷整項規則。



法院撤銷國土安全部F-1新規的最終判決書。（美國馬薩諸塞州聯邦地區法院）

譯：根據《行政程序法》，本院認定，2026年7月17日刊登於《聯邦公報》第91卷第44976頁、題為《為非移民學術學生、交流訪問者及外國新聞媒體代表設立固定入境停留期限及停留延期程序》的最終規則，因其具有任意性、反覆無常、濫用自由裁量權，且不符合法律規定，現依法予以撤銷（vacated）。

為何F1新規如此重要？

數十年來，美國一直對F-1國際學生實行「身份有效期」（Duration of Status，簡稱D/S）制度。就是在留學生通過美國海關時，海關人員會在入境章那裡寫上D/S，而非像其他簽證一樣給出明確的截止日期。

也就是說，F-1學生留在美國的日期非常靈活，只要在境內保持合法學生身份、正常完成學業就可以無限停留。

這一制度為國際學生提供了靈活的學業和職業規劃空間。

例如，需要五六年完成研究的博士生，可以在學校批准的學習期限內繼續攻讀學位；本科或碩士畢業生也可以申請OPT（Optional Practical Training），獲得通常為期12個月的專業相關工作許可，符合條件的STEM專業畢業生還可申請額外24個月的延期。

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然而，特朗普（Donald Trump）政府提出的新規則試圖改變這一制度。

按照新規，F-1學生每次獲准停留的期限通常不得超過四年，超過期限必須向美國公民及移民服務局（USCIS）申請延期。部分OPT和STEM OPT申請人也將面臨額外的身份延期審批，即使獲得工作許可，仍可能因身份延期尚未批准而無法按時開始工作。

根據原有制度，符合條件的F-1學生通常只需向移民部門提交工作許可申請（I-765）即可參加OPT實習或工作。但按照新規，部分學生還需要額外提交身份延期申請（I-539）。且必須等到兩項申請同時通過後，才能開始新的OPT工作。這意味著即使學生已經獲得工作許可，也可能因為身份延期仍在審批而無法按時入職。

新規還限制留學生的學術流動，包括攻讀同級或更低級別學位、轉換專業及部分轉學安排。這些限制將嚴重影響轉專業、轉學生。許多原本依賴「Day 1 CPT」來維持合法身份的留學生也將不再合法。Day 1 CPT是留學生因為H1B抽籤沒抽中註冊的臨時學校，學生可以在新學位項目開始時獲得工作授權。

美國特朗普政府提出的F-1新規於本月16日被聯邦法院叫停。（Reuters）

儘管DHS並未在這項新規中直接禁止Day 1 CPT，但因為對重複攻讀同級學位的限制，這些依靠第二個碩士項目維持F-1身份並參加CPT的學生將會失去這一選擇。

新規落地後，不僅改變了留學生數十年來在境內的身份，還從各個層面限制留學生群體的生活。連轉學、轉專業這樣原本自由的學術選擇都會涉及到身份申請，遑論畢業後進入職場的就業資格申請。這屆政府對留學簽證難度的全面加碼，在2025年讓不少留學生心驚膽戰。

留學生未來命運如何

2026年8月18日，大學組織及工會聯合起訴F1新規，距離正式生效僅一天，Saylor法官根據APA第705條，推遲新規生效，並禁止DHS和ICE在訴訟期間進一步實施。直到今天，法院正式撤銷整項新規，宣佈整項針對F1簽證留學生的規則無效並予以撤銷。

判決書中 ，法官認為國會設立F-1制度是為了允許並鼓勵國際學生赴美接受教育。DHS可以合理規定外國學生停留的時間和條件，但不能借此廣泛限制他們攻讀聯合學位、轉換專業或者繼續接受同級教育。

法官在第7頁明確表示，相關法律沒有賦予DHS如此廣泛的權力去削弱F-1留學制度。

國土安全部（DHS）為此提出的所謂理由——保護國家安全和防止欺詐——與F-1簽證項目的性質和宗旨之間並不存在合理關聯。

直白地說，國土安全部試圖阻止或勸退的，恰恰是國會當初希望允許並鼓勵的活動——為外國學生提供在美國接受教育的機會。

相關法律根本沒有賦予國土安全部如此廣泛且不受明確限制的權力，使其能夠破壞F-1簽證制度。

不過，這場法律爭議仍可能繼續。DHS此前已對法院9月作出的臨時救濟命令提出上訴，政府也可以針對最新的最終判決尋求上訴，並申請暫緩撤銷判決的效力。如果上級法院介入，相關政策的法律狀態仍有可能發生變化。

與此同時，針對留學群體的圍剿還在繼續。

DHS於2026年10月再次發布草擬新規，要求學校第一次為學生推薦OPT需繳納 70,000美元，此後續費STEM OPT需要再次繳納 30,000美元。在此提案下，如果要為一名STEM專業留學生申請12個月OPT+24個月STEM OPT延期，學校可能需要先後支付合計10萬美元。

對於很多小型文理學院和公立院校，這將極大影響學校推薦OPT的意願和留學生的就業機會。DHS提案中估算，這項收費一旦實施，將有1,389家「小型教育機構」需要支付超過目前營收20%以上的費用。這些機構如果支付費用，將直接影響該校國際學生就業簽證。

11月9日，剛剛在F1新規一案中獲勝的Presidents'Alliance提交正式公眾意見，要求DHS撤回OPT收費提案。耶魯大學也在同一天提交反對意見，認為巨額收費可能嚴重影響國際學生的就業機會。

一場訴訟剛剛勝訴，新的打擊政策又悄然開始。

大量教育機構和留學生再次在草擬法案下進行留言，目前該留言區已經截止，但收集到了九千條意見。提交反對意見目前是留學群體維權最重要的手段。

剛剛結束的F-1新規訴訟便體現了這一機制的重要性。11月16日，聯邦法官在撤銷新規的判決中，明確將國土安全部未能充分回應重要公眾意見列為認定其違反《行政程序法》的理由之一。

這也意味著，留學生在公眾意見徵集期間發出的聲音，並非只停留在政府網站的留言區，還可能成為日後挑戰相關政策的重要法律依據。

對於留學生而言，雖然此次訴訟暫時守住了熟悉的身份制度，但有關誰能來美國學習、畢業後能否留下工作的爭論，遠未結束。唯有為自己挺身而出，不斷抗爭，才能在不斷變換的政策中掙得一點希望。

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