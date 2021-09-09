雙颱風｜燦都康森風力勁成咁！岑智明：燦都或是今年最有威脅颱風

【天文台／雙颱風／雙旋共舞／康森／燦都／三號風球／打風／颱風／八號風球／熱帶氣旋／李氏力場】天文台表示，上午十時，強烈熱帶風暴康森集結在西沙以東約610公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部；同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南約1120公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向台灣及呂宋海峽一帶。

天文台前台長岑智明在Facebook發帖，指「雖然先來一個康森，但係更需要密切留意 超強颱風燦都」，更形容「燦都可能係今年最有威脅嘅颱風」。惟他亦補充，「冇話對香港最有威脅喎！可以係對台灣或者福建最有威脅㗎喎」。

而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，康森及燦都都會進入香港800公里範圍。究竟今次雙颱風有幾勁？以下15張圖一一話你知！

另外，每次香港發出颱風信號，網民總會提起「李氏力場」，其實天文台之前已指出香港確實有「力場」，並拆解了「李氏力場」真身。另外，熱帶風暴「煙花」強度如何？正面吹襲香港的機率有多高？以下一一話你知。



先看今次熱帶氣旋康森及燦都路徑、直吹香港機率、強度，會否掛八號風球？▼▼▼

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雖然康森及燦都都會進入香港800公里範圍，但實際會否懸掛風球，甚至八號風球或更高信號，仍要視乎其最終移動路徑、是否靠近香港，以及實際情況。

天文台表示，會在今日下午考慮發出一號戒備信號，而康森可能與另一熱帶氣旋燦都出現相互作用，使其隨後路徑存在變數。天文台又說，現時位於西北太平洋的燦都會在未來一兩日大致移向台灣及呂宋海峽一帶，隨後有可能進入南海東北部。天文台會密切監察其動向。

天文台前台長岑智明則在Facebook發帖指出，指「雖然先來一個康森，但係更需要密切留意 超強颱風燦都」，更形容「燦都可能係今年最有威脅嘅颱風」。惟他補充，「冇話對香港最有威脅喎！可以係對台灣或者福建最有威脅㗎喎」。

岑智明表示，「燦都可能係今年最有威脅嘅颱風」。（岑智明Facebook）

▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

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教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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