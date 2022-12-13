古代奇案｜小偷躲新娘床下3日　靠口才甩身　終被聰明衙差妙計KO

宋朝時，有一天，大臣蔡京到了洛陽。當地的衙門有一件訟案，不知道應該怎樣判決才妥當，地方官因此非常苦惱。於是，他就抓住機會請教蔡京，請他指點指點……（本文節錄自《原來古人這麼機智：閱讀經典《智囊》故事，建立自主思辨力》。）



文：謝武彰（編、著作品高達兩百多冊，包括《池塘真的會變魔術嗎？》、《寫給兒童的好散文》等）

原來，洛陽有一個婦人，先後嫁了兩個男人，而且，各生了一個兒子。後來，這兩個兒子長大以後，都成為顯要而富貴的人，兩個人都爭著要奉養母親。兩個人誰也不讓誰，於是就告進了官府，請青天大老爺來評評理。這可苦了這場官司的判官，他也不知道應該怎麼判決才好。於是，就來請教蔡京。

蔡京聽了，微笑著說：「這哪有什麼困難呢？只要問問那個母親，她想住誰家就住誰家，不就行了嗎？」判官聽了，非常佩服蔡京，能在很短的時間裡，就提出準確的意見。於是，這一件案子，終於得到了圓滿的結局。

老衙差妙計用「假新娘抓小偷」 還有真假母親奇案 點圖看看更多書中收錄的有趣故事：

+ 33

真正的母親

漢朝時，潁川郡（今河南中部）有一戶富有的人家。這戶人家有兩個兄弟。他們的妻子同時都懷孕了。所以，一家人都非常高興。後來，嫂嫂卻不幸流產了；而弟弟的妻子，順利的生了一個小男嬰。

有一天，嫂嫂趁著弟媳婦不注意的時候，悄悄把小男嬰偷走了。弟媳婦找不到小孩，又問過了嫂嫂，全都沒有結果。於是，她只好到官府控告嫂嫂。因為，她覺得嫂嫂的嫌疑最大。但是這個案子經過了三年，官府都沒有辦法判決。

後來丞相黃霸親自來審問這個案子。黃霸經過明查暗訪以後，找到了這個小孩。這一天，黃霸把相關的人都傳到公堂上，他命令衙役抱著小孩站在公堂中央，兩名婦女各離衙役十步遠，然後說：「你們都說這孩子是自己的，我也沒有辦法判斷。現在，誰先搶到孩子，孩子就是誰的。」

【延伸閱讀】史上最強假太監 用「車輪術」與秦始皇媽媽夜夜纏綿 下場極淒慘（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 42

黃霸才說完話，只看見嫂嫂已經搶先一步，一把就緊緊的抓住了孩子，把孩子嚇得哇哇大哭。而弟弟的妻子，由於怕傷了孩子只好放棄，但是她傷心得大哭著。黃霸一看就明白了，於是，他宣判說：「這孩子是弟弟的，因為，母親不忍心傷害自己的孩子啊！」

於是，黃霸命令衙役把孩子交給了弟弟的妻子。然後他繼續審問嫂嫂，嫂嫂這才低著頭，認罪了。

假新娘抓小偷

吉安州（今江西吉安）裡，有一位富翁。有一天，富翁家正熱熱鬧鬧的娶親。富翁的親戚、朋友和鄰居，都趕來道賀。

有一個小偷，早就看準了新娘豐厚的嫁妝，他想狠狠的撈一票。於是，小偷就趁著富翁家人多雜亂，悄悄的溜進了新房裡。他躲在床底下，想等到深夜，大家都入睡了再下手。

但是，小偷沒想到這一場喜宴，竟然一連進行了三天三夜，都還沒有停止。小偷實在餓得受不了了，只好從床底下爬出來，想找些東西來吃。只是，他被富翁的家人，一眼就認出這個人並不是賓客。於是，大家就把他抓住，扭送進衙門。

【延伸閱讀】中國古代17種最恐怖酷刑 鋸割痛如凌遲 還未夠抽腸梳洗令人心寒（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 40

小偷一開口就喊冤，並且對州長說：「我是一個醫生，並不是盜賊。由於新娘生了一種很少見的病；所以要我隨著她到夫家，以便不舒服的時候，能立刻治療。」州長聽了，就反覆訊問小偷。然而，小偷對於新娘的私事，都能說得清清楚楚。原來，都是他躲在床底下偷聽來的。

於是，州長就相信了小偷的話。然後，他想叫新娘到衙門來問個清楚。但是，富翁家為了面子，請求州長不要讓新娘到衙門和小偷對質。對這個奇特的案子，州長真是一個頭兩個大，一時竟然找不到破案的關鍵。於是，他請教衙門裡的老衙役。

老衙役看盡了社會百態，人生經驗非常豐富。他就對州長說：「新娘子剛嫁到富翁家，如果到衙門來和小偷對質，不論官司打贏打輸，都是很大的羞辱。小偷溜進新房，一直躲在床底下，根本就沒有見過新娘。現在，只要找個人替代新娘，再到衙門來對質。如果，小偷指認這個替代的人就是新娘；那就可以知道，小偷說的全都是瞎掰的。」

州長聽了，不停的點著頭。於是，他就找人來替代新娘，並且經過了細心的打扮，才讓她上公堂。當她一走進公堂，小偷就大聲喊著：「你要我到你家治病，為什麼反而把我當賊呀？」州長聽了哈哈大笑，小偷知道自己上當了，這才認罪了。薑，果然是老的辣啊！

《原來古人這麼機智：閱讀經典《智囊》故事，建立自主思辨力》書本封面

書名：原來古人這麼機智：閱讀經典《智囊》故事，建立自主思辨力

作者：謝武彰，編、著作品高達兩百多冊，包含圖畫書《池塘真的會變魔術嗎？》等，散文《寫給兒童的好散文》，故事書《葉限》、《天下第一蟀》、《鯉魚變》、《南柯一夢》等，還有「趣讀中文」系列、《閩南語創作兒童詩歌》等。

【本文獲「麥田出版」授權轉載。】