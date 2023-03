《以神之名》揭攝理教變態惡行成焦點　盤點八部韓國邪教影視作品

NETFLIX紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(나는 신이다/In the Name of God: A Holy Betrayal)揭穿「JMS」、「五大洋」、「嬰兒花園」和「萬民中央教會」四大韓國邪教的真面目,令韓國的邪教問題在短短幾日內受到全球關注引發熱議。其實邪教的問題早就在韓國根深蒂固,過去亦有不少導演透過電視劇及電影講述邪教在社會的影響,雖然題材較為沉重,但依然深受觀眾歡迎。



《地獄公使》

《地獄公使》由劉亞仁、金賢珠、朴正民、元真兒、梁益準等人主演。(NETFLIX)

《地獄公使》第一季是於2021年上架的NETFLIX驚悚影集,由劉亞仁、金賢珠、朴正民、元真兒、梁益準等人主演,劇情主要講述首爾出現令人難以置信的地獄光景,神祕生物宣判人類應否下地獄導致社會大亂,新興宗教「新真理會」首領鄭晉守(劉亞仁 飾)在這時崛起,將該現象解釋為「神的旨意」,並宣稱這些事件是神聖的審判,只有罪人會下地獄,以此煽動民眾,令充滿恐懼與不安的人盲目地信仰新真理教。第二季現正拍攝中,男主角劉亞仁因捲入吸毒醜聞將無緣拍攝,角色由金聖喆頂上。

《救救我》

《救救我》於2017年播出,由玉澤演、徐睿知和禹棹煥主演。(OCN)

由玉澤演、徐睿知和禹棹煥等年輕演員主演的OCN韓劇《救救我》於2017年播出,劇集改編自網路漫畫《走出世界》。《救救我》講述徐睿知因家庭的突變,隨着父親一同陷入了邪教的操縱後,勇敢對抗邪教的故事,而無業四人幫則協助徐睿知脫離邪教。劇集中出現了大量教徒聚集的畫面,亦包括了邪教如何利用人的弱點進行洗腦,其中囚禁等的劇情,當時震撼不少觀眾。

《救救我2》

《救救我2》於2019年播出,由嚴泰谷及千虎珍等演技派演員演出。(OCN)

OCN韓劇《救救我2》於2019年播出,由嚴泰谷及千虎珍等演技派演員演出,改編自動畫電影《偽善者》。劇集講述自稱是大學教授的千虎珍為建設水庫,而在初里創立「宗教團體」。而被稱為「鎮上瘋子」的金旻哲出獄後,發現千虎珍的團體似乎有不尋常的操作,因此二人展開了對抗的故事,而邪教的秘密亦一一被揭開。

《Hometown》

《Hometown》改編自真實事件「釜山兄弟之家福利院事件」以及「奧姆真理教」。(tvN)

《Hometown》為韓國tvN於2021年推出的懸疑驚悚劇,由劉在明、韓藝璃和嚴泰九主演,該劇改編自真實事件「釜山兄弟之家福利院事件」以及「奧姆真理教」,劇情講述1999年追蹤小城市裏發生的連環殺人事件的刑警崔炯仁(劉在明 飾)和尋找失蹤姪女的趙靜賢(韓藝璃 飾),兩人一起對抗恐怖分子趙京浩(嚴泰九 飾),並揭開所有事件的秘密。

《小神的孩子們》

《小神的孩子們》於2018年播出,由姜至奐、金玉彬和沈熙燮等人主演。(OCN)

OCN《小神的孩子們》於2018年播出,由姜至奐、金玉彬和沈熙燮等人主演。故事講及任職刑警及女警的兩位主角,二人合作追蹤一系列與神秘教會有關的案件。由於劇集由資訊性節目《我想知道真相》作家執筆,因此當時不少觀眾都認為劇集影射着在韓國,有着非常大影響力的邪教組織,一度成為話題。此外劇中提及的信徒集體自殺案等,亦似乎在影射美國的瓊斯鎮邪教慘案。

《驅魔神醫》

《驅魔神醫》為韓國OCN於2018年推出的醫療驅魔劇,由延宇振、鄭柔美以及朴埇佑主演。(OCN)

《驅魔神醫》(Priest)為韓國OCN於2018年推出的醫療驅魔劇,由延宇振、鄭柔美以及朴埇佑主演,劇情講述2018年發生在韓國南部天主教醫院的超現實現象,崇尚科學的醫師咸恩皓(鄭柔美 飾)將與驅魔師吳秀旻(延宇振 飾)聯手解開謎團的醫療驅魔故事。

《娑婆訶》

電影《娑婆訶》由李政宰、朴正民和李在仁等實力演員演出。(宣傳海報)

除了韓劇外,不少電影亦曾以邪教為題材拍攝。2019年初上映的《娑婆訶》由李政宰、朴正民和李在仁等實力演員演出,講述飾演牧師的李政宰追蹤一個新興宗教集團的過程中,遇到了很多離奇的事件,包括發現「花鹿動產」公司背後不為人知的秘密等。當中電視中,當時只有15歲的演員李在仁展示出成熟的好演技,獲得不少觀眾的正評。

《哭聲》

《哭聲》於2016年上映,是最經典的邪教影視作品之一。(宣傳海報)

提到與邪教有關的電影,當然不能不提2016年上映,由黃晸玟、國村隼和千玗嬉等人主演的懸疑片《哭聲》。電影講述一位日本人來到小村莊後,發行了一連串的命案,當中亦出現不少詭異的邪教祭拜場面,隔住螢幕都感受到一陣詭異的味道。電影講及「信仰」及「人性」,有收看過的觀眾都大讚,導演成功把推理和驚悚結合,再帶出要思考人性中的無奈及無力,是一套非常值得反省的作品。