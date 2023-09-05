達美航空客機起飛2小時折返稱發生「生物危害問題」　真相揭曉

達美航空（Delta）一架從美國亞特蘭大飛往西班牙巴塞隆納的航班，1日中途被迫折返並緊急降落，原因竟是機上有一名乘客「沿路腹瀉」。



紐約郵報報道，這架DL194航班在起飛橫越大西洋飛行2小時後折返，根據航空網站LiveATC的塔台錄音檔，機師向空中交通管理人員說發生「生物危害問題」。

「一名乘客在飛機上一路都在腹瀉，所以他們想要我們返回亞特蘭大。」

Flightradar24指出，該航班返回亞特蘭大後接受徹底清潔，稍後乘客與機組人員搭乘同架飛機再次啟程。

最終在隔日下午5時10分抵達巴塞隆納，比預定時間晚了8小時。

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腹瀉乘客身分尚不清楚，目前無法知道他是否也搭機抵達西班牙。

商業內幕報道，達美航空證實這架飛機出現「醫療問題」，必須返回亞特蘭大進行清潔，但沒有具體說明詳情。

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