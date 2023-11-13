靈異｜比多咗個人更恐怖？幅相明明有5個人　小孩數極都係答：4個

2013年年底的一個週末，科室的戰友邀請我到他家吃飯。



文：似娛非愚（發表於靈異社區）

戰友和家屬及小孩住在部隊家屬院，我到他家時，發現客廳裡掛著一張全家福大照片，照片裡共5人，戰友的父母及他一家3口……

小孩數了多次仍只看到「4個人」 原來……（點圖放大閱讀）：

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此時，戰友小孩正在一旁玩玩具車，他剛近3歲，正是對玩具有興趣的年紀。我指著照片逗他：「小朋友，照片裡有幾個人？」

小孩抬頭看了看照片，沉默了一會兒回答：「4個人。」

我想可能是小孩對數字還沒有概念，所以弄錯了，於是繼續問他：「你好好數一數，到底是幾個人？」

小孩指著照片的頭像，認認真真數數：「1、2、3、4，只有4個人。」

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戰友在一旁引導小孩：「是4個嗎？ 你再數一次。」小孩扳著手指頭又數了一次，還是說只有4人。

戰友問小孩照片上是哪4個人？小孩說：「奶奶、爸爸、媽媽和寶寶（小孩自稱）。」戰友指著父親的頭像說：「還有爺爺！」

小孩回答：「昨天爺爺還在上面，今天不見了。」小孩的回答讓我和戰友大吃一驚。 戰友再次指著父親的頭像說：「爺爺不是在這裡嗎？」

小孩說：「沒有，那裡沒有爺爺。」

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我和戰友納悶，照片上爺爺的頭像臉帶著微笑，慈祥地註視著我們，小孩怎麼就看不見呢？

戰友一臉迷惑地對我說：「這小孩怎麼啦？前幾天還好好地，問他照片上幾個人，他說5個人，並且能一個一個地說出來。」

我安慰戰友：「說不定是你小孩跟你鬧玩，誰能理解他心裡到底怎麼想的。」

戰友回應：「但願如此。」

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過了年，到了正月初九，戰友突然跑來找我說：「我得請假回老家，父親重病了，正在醫院搶救。」我給他批了假，戰友帶著家屬小孩匆匆趕回老家。

第3天，我打電話問戰友他父親的狀況，戰友低沉而悲傷地說，他父親因腦溢血於昨晚過世了。

過了10來天，戰友回到部隊，一進辦公室就對我說：「你還記得年前在我家吃飯時，我小孩數照片上人數那件事嗎？」

經他一提醒，我心中一驚，百思不得其解。孩子看不到他爺爺的頭像，與他爺爺的死有必然聯繫。

戰友接著說：「這個小孩真讓我和家屬心裡有點發毛，真不知他是怎麼回事，有什麼讓人發怵的特異功能？」

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