細佬帶女友返家暫住竟一住7年　家姐崩潰：還想把自己家人帶進來

有些情侶交往時，會選擇同居來了解對方。



有台灣女網友在Dcard上分享，弟弟的女友已在她家住了7年，但因衛生習慣不佳，經常忘記處理雪櫃的食物，惹得原PO母親十分不悅。

她強調，媽媽後來因此與對方大吵一架，但弟弟女友仍不為所動。

家姐數盡無賴行為 竟還想偷偷在半夜將家人帶進她家（點圖了解更多）：

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原PO透露，弟弟的女友已在她家住了將近7年，原先對方以「爹不疼娘不愛」的原因，讓自己的母親感到心痛，並表示願意讓對方在暑假期間暫住。

不料，弟弟女友一住便是7年，而對方也僅在弟弟當兵時，才三不五時的表示要回家照顧父親，讓原PO十分傻眼。

原PO說明，弟弟女友甚至有次在半夜將自己家人帶進她家，被抓包後才支支吾吾的解釋。

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她補充，弟弟非常相信女友，所以自己和母親完全不想向弟弟提及此事，避免對方指責兩人是在污衊。

然而，弟弟女友離譜行徑還不止這一樁。她指出，某天弟弟女友收到同事送的1袋麵包後，便詢問母親和她要不要吃，但因兩人未將麵包吃完，對方便立刻向弟弟哭訴「是故意針對她，不吃她給的東西」。

此外，原PO表示，弟弟女友常常忘記處理放在雪櫃的食物，導致母親曾在雪櫃發現1鍋發霉的玉米濃湯。對方則強調，食物不是自己煮的，便重新將玉米濃湯放回雪櫃，讓母親事後一人默默的將鍋子洗乾淨。

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她透露，媽媽後來越想越生氣，就禁止對方使用廚房，不過弟弟女友卻突然發難：「我知道妳們看我不滿很久了啦！妳們都針對我啊！我搬出去住行了嗎？我現在就看房子！」並刻意在原PO母親洗澡時，在浴室外大聲討論房子一事。

原PO指出，距離弟弟女友說要搬家已過去1個禮拜，但對方根本毫無打算，甚至在家看到她與母親時，經常故意不與兩人對視，或臭臉經過。

她分享，弟弟女友在近日還趁著母親睡著時，偷偷開爐，將廚房用的一團亂，讓她忍不住直言：「怎麼還能臉不紅氣不喘的繼續待著？」

貼文底下，許多網友認為原PO弟弟也有問題，甚至吐槽對方根本是乞丐趕廟公，「妳弟弟的問題比較大，無解」、「乞丐趕廟公的概念」、「女友帶家人一起來妳們家，是要演真實版的寄生上流嗎」。

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也有不少網友提供原PO辦法，建議將兩人一起趕出家門，「趕他們出去啊，妳弟看清就回來了」、「拜託狠起來，不然苦的就是妳自己」、「直接換鎖，鑰匙不要給他們，如果他們找鎖匠來開門，就說他們擅闖民宅，不硬起來的話他們是不會離開的」。

「大家開一次家庭會議，討論一個期限給他們時間找房子並搬家，如果超過時間就會報警請人離開，東西都移到外面，甚至狠一點直接說要搬家或賣樓。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】