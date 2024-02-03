Costco梳化坐咗兩年半　美國女竟用呢個理由獲全額退款　即場買新

美國西雅圖一名女子日前上網宣稱，她測試了Costco（開市客／好市多）慷慨的退貨政策，將一張用了兩年半的沙發退掉，引發眾多網友的回應與辯論。



今日美國報1日報導，當事人潔姬（Jackie Nguyen）1月23日上TikTok表示，自己就是不再喜歡那張沙發，「我們就是再也不喜歡那個顏色」，還自述她對沒收據就退掉沙發感到多麼緊張，以及帶著「購買的大件物品」走進店內有多麼嚇人。

已用兩年半還沒收據 一理由讓Costco銷售員全額退款（點圖了解更多）：

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不過，Costco的銷售員很通融，並不介意潔姬缺少文件。據網媒Daily Dot轉述，因為她知道購買的確切日期，讓職員能夠查出所購買的物品與全額退還當時的900美元，同款沙發現在的售價是1500美元。

當Costco職員詢問退貨原因時，潔姬坦承只是不再喜歡這張沙發了，「他們給了我們退款，全退到我們的卡」，接著就用退回的900美元在Costco買了另一張沙發。

在一篇現已刪除的貼文中，潔姬稱Costco告訴她，像沙發這種商品退貨之後，將會捐出、轉售、翻新或還給製造商以獲得抵稅。她在影像尾聲時表示，「女孩，從Costco買家具。當妳不再喜歡的時候，就可以退貨」。

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潔姬的TikTok影像累積了接近3百萬的瀏覽次數，但她後來關掉評論功能，理由是有人發布威脅性言論。

數位TikToker陸續上傳了回應，如「voiage_beauty」認為潔姬「就是錯了」，並質疑這張沙發都買兩年半了，卻只因為「政策有個小漏洞，就認為把沙發退回去，拿到一件沒有什麼問題的二手貨全額退款，在道德上是正確的嗎？」。

「voiage_beauty」的回應影像瀏覽次數超過2百萬，評論數迄今接近16000則。有網友贊同她的看法，直指就是有人濫用Costco的退貨政策。

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但也有人為潔姬的行為辯護，稱Costco的退貨政策規定是8年，自己也退過最終用到塗層脫落的鍋具。

不過，TikToker「socialbrit」說出了許多網友在評論區發表的意見，即或許有人濫用退貨政策，但Costco短時間內不會修改。她說，「其他店已經改了政策」，但Costco不會，「Costco非常重視顧客，因為他們花錢在那裡買東西」。

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