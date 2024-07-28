玩波玩到出神入化的花式足球美女　憑超強下盤技巧狂吸500萬粉絲

26歲的花式足球正妹莉亞以其精湛腳法與甜美笑容，在IG上擁有近114萬名追蹤者，抖音更有近500萬粉絲。



她穿上日本女足隊「大和撫子」球衣大秀花招的影片，更是讓粉絲們驚嘆不已。

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出身自英國的莉亞（Lia Lewis）是花式足球選手，曾任澳洲和新西蘭共同主辦的2023年女足世界盃大使。

在法國長大的她，兒時曾受過舞蹈訓練，12歲起她就擔任舞者，但當她2018年即將自舞蹈學院畢業時，她突然意識到舞蹈並非她渴望的未來之路。

她在網上發現了花式足球這項運動，「當時只有3個女生能專業地把舞蹈和足球結合起來」，因而她改投入花式足球運動，並在2021年紅牛街頭風格賽拿下女子花式足球世界冠軍。

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莉亞在其年初一則貼文穿上日本女足隊客場櫻花球衣大秀各種花式技巧，這件球衣在去年女足世界盃獲評選為「5大傑出設計」之一，她還寫道：「我認為這些技能不適合在球場上練習。」

不少網友紛紛誇她：

「專業」

「漂亮」

「謝謝妳穿上日本國家隊的隊服！」

「你的靈巧度又更上一階了」



曾說花式足球最難的就是要克服重力影響，「如果使用『環繞世界』的技巧，就是用腳繞過球的話，因為球落得太快，會讓人難以掌握」。

她還搞笑說如果在月球上使用花式足球技巧的話會容易得多：「我應該可以『環繞世界』3圈吧！」

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