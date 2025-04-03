齋戒月商機！大馬女擺攤1個月狂賺174萬港元　黃金贈員工有福同享

馬來西亞一名女攤販在齋戒月期間擺攤賣食物，生意比去年更加火爆，炸雞塊等產品單日可賣出數千包，短短一個月銷售額估達100萬令吉（約174萬港元）。



為了回饋員工辛勞，除了給員工發開齋節利市，加入團隊超過6個月的人獲贈一片黃金，女員工還收到香水、化妝品。

馬來西亞一名女攤販在齋戒月擺攤賣食物短短一個月銷售額高達100萬令吉，更贈送黃金等厚禮回饋員工。（8world）

馬來西亞一名女攤販在齋戒月擺攤賣食物短短一個月銷售額高達100萬令吉，更贈送黃金等厚禮回饋員工。（IG@niase.official）

點圖放大看看達妮雅齋戒月賣的食物及製作過程：

+ 13

8視界新聞網、mStar等報道，女攤販達妮雅來自霹靂州，今年選在怡保夜市、體育館開齋市集這2處地點擺攤賣食物，旗下品牌Niase Street Food受到青睞，特別是炸雞塊等產品特別熱門，單日銷量可達數千包，冬蔭功湯、泰式牛肉料理也相當熱賣。

達妮雅透露，今年齋戒月銷售額估達100萬令吉，遠比去年的40萬令吉（約70萬港元）大幅成長。為了回饋員工，她發開齋節利市給每個員工，加入團隊逾6個月者可獲得一片黃金，女員工還能額外拿到香水與化妝品。

不過達妮雅也說，這波賺到的錢不會大肆揮霍，準備要在6月開餐廳。

【延伸閱讀】曾負債600萬日圓 43歲大叔靠「街頭一服務」改寫人生 收入曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 26

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】