將屆80歲特朗普完成體檢　稱結果完美但未述細節

將於下月迎來80歲生日的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），5月26日前赴華盛頓附近的華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受身體檢查，健康情況再度引起外界關注。他事後在社交平台稱，所有檢查結果都完美，但未透露具體細節。



圖為2026年5月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）再次到位於馬里蘭州的華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受體檢。（Reuters）

於26日上午約9時，特朗普抵達位於馬里蘭州的醫院，白宮稱此行的目的是進行年度體檢及牙科檢查。不過，這已是特朗普去年重返白宮以來，第四次接受身體檢查，也是外界已知的今年第三次看牙醫。

特朗普26日在醫院逗留約3個半小時後，驅車返回白宮。他然後在社交平台發文稱，這是一次「每6個月一次的體檢」，所有檢查結果完美，並向醫務人員致謝。

圖為2026年1月22日，特朗普在瑞士達沃斯界經濟論壇的和平委員會活動上，被指到左手手腕有一片瘀青。（Reuters）

特朗普為就職時年紀最大的美國總統，雖然他致力於展現活力形象，但他陸續呈現令外界憂慮的情況，包括腿部浮腫、頸現色斑、手部淤青、開會時打瞌睡等，並被確診慢性靜脈功能不全。