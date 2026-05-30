特朗普體檢結果出爐　醫生建議多運動減肥　惟強調其身體狀況極佳

美國白宮於5月29日（周五）晚上發佈了總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月份進行的體檢結果，並分享其醫生的一份備忘錄。備忘錄建議特朗普持續減肥並增加運動量，惟同時指出他目前健康狀況良好。



美媒引述白宮醫生巴爾巴貝拉博士（Dr. Sean Barbabella）的一封信中報道：「特朗普總統的健康狀況依然良好，心臟、肺部、神經系統和整體身體機能均表現強勁。他的認知能力和身體機能都非常出色。他完全能夠勝任三軍統帥和國家元首的所有職責。」

白宮發布特朗普的體檢報告：

巴爾巴貝拉同時寫道：「體檢期間提供了預防性諮詢，包括飲食指導、建議服用小劑量的阿斯匹靈、增加運動以及繼續減肥。」

醫生指出，特朗普身高約1.9米（6尺3寸），體重約108公斤（約238磅）。

5月26日，特朗普前往華特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行體檢，這是他自2025年就職成為美國史上就職年齡最大的總統以來，第三次到該中心接受體檢。

自重返白宮以來，特朗普的健康狀況引發許多猜測，導致白宮不得不透露更多關於他身體狀況的細節。

白宮表示，2025年夏天曝光的腿部和腳踝腫脹是慢性靜脈​​功能不全造成的。這種疾病會導致某些靜脈內的瓣膜功能異常，使血液淤積在靜脈中。特朗普曾嘗試穿壓力襪，但感覺不舒服。

總統的醫生在信中表示，在26日的體檢中，「發現小腿輕微腫脹，較去年有所改善。」

此外，特朗普在第二任期內雙手出現明顯的瘀傷。白宮解釋說，這是由於頻繁握手造成的，並試圖在照片中用遮瑕膏掩蓋。

根據醫生的報告，特朗普還接受了「全面的神經系統檢查」，結果顯示「精神狀態正常，顱神經完好，運動能力、感覺、反射、步態和平衡均正常」。

至於特朗普的心臟健康狀況，醫生表示，「人工智能增強型心電圖（ECG）分析估計他的心臟年齡，比他的實際年齡年輕約14歲。」

此外，特朗普再次接受「蒙特利爾認知評估」（Montreal Cognitive Assessment），這是一項用於檢測輕度認知障礙和早期失智症的10分鐘測試。醫生表示，特朗普的得分為滿分30分。