Supreme推「聯名棺材」　超大Logo配豹紋內襯　網友傻眼：認真？

美國潮牌Supreme過去經常推出無厘頭、意想不到的聯名商品，沒想到在最新的2026年春夏系列中，Supreme竟然推出「聯名棺材」，除了標誌性的亮紅配色、巨大Logo外，內襯還選用花俏的豹紋，奇特的商品曝光後讓網友傻眼、直呼「認真的嗎？」。



Supreme推聯名棺材 豹紋內襯超吸睛

綜合外媒報道，這款正式名稱叫「Supreme／Titan Orion Casket」的棺材是Supreme與棺材製造商Titan Casket聯名推出，根據官網資料，這個棺材尺寸為84×29×23英寸（約213×74×58厘米）、重約180磅（約81.6公斤）。

此外，這個棺材採用20號鋼材，外層除了高光澤烤漆，還印有Supreme著名的亮紅色品牌Logo，棺材內襯則選用專門訂製的仿豹紋材料，另外還有雕花鋼製五金件、可調節棺床、固定式提把、全橡膠密封條和鎖具等配件。

Supreme推出聯名棺材迅速吸引網友注意，不少人直呼「傻眼」、「認真？」然而這並非Supreme首次推出如此不尋常的商品，單看2026年春夏系列，除了棺材，Supreme還推出20×20英尺（約6×6米）大的拳擊台、自動櫃員機和發電機等。

