鸚鵡說出「一句話」竟成破獲英國販毒集團線索　15人判監共103年

英國一名販毒集團的成員日前教寵物鸚鵡講販毒術語，未料這竟成為警方偵破集團的線索。



警方在突襲集團位於布萊克浦（Blackpool）的住宅時發現這隻鳥，並找到大量海洛因和可卡因。

據《BBC》報道，35歲的集團頭目加內特（Adam Garnett）在2023及2024年服刑期間管理集團成員。獄警搜查他的牢房，發現多支手機和Wi-Fi路由器，疑似涉及販毒活動。

警方調查後，確認加內特的同夥有29歲的女友珊農（Shannon Hilton）、41歲的桑德胡 （Dalbir Sandhu）以及50歲的傑森格蘭德（Jason Gerrand）。警方從珊農的手機發現多段影片，其中顯示大量毒品，還有她在孩子面前笑著教寵物鸚鵡芒果說出「two for 25」等毒品交易術語，以及芒果玩弄鈔票的畫面。另外，警方也從桑德胡的手機中發現毒品價格表和交易紀錄。

警方表示，儘管身陷囹圄，加內特仍然與他的團隊成員保持溝通。此外，他們也在臉書幽默表示，讓鸚鵡學會這種販毒術語：

可不是當警察來敲門時，你想讓鸚鵡講出的話！

此行動總共讓15人被指控，其中身為首腦的加內特除原先15年的刑期外，又被多判19年6個月刑期，女友珊農與桑德胡分別被判處12年與10年刑期，所有人的刑期加起來超過103年。

