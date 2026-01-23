特朗普手腕再現瘀青　稱「撞到枱面」　強調健康無恙

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近年的健康問題成為外界關注焦點，他1月22日在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇（WEF）期間，左手腕出現一片瘀青。特朗普之後解釋，自己撞到枱面，強調自己仍很健康。



《國會山報》（The Hill）報道，特朗普在世界經濟論壇上出席和平委員會活動時，被指到左手腕有瘀青。他乘坐空軍一號專機回國，被傳媒問及傷勢時稱自己撞到枱面，並已經塗上護膚霜。

特朗普亦表示，如果愛護心臟就服用阿士匹靈（Aspirin），但如果不想有點瘀青就別服用，並指醫生告訴他非常健康，因此無需服用。不過他認為有此必要，因此就有這個副作用。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）亦將問題歸咎於服用阿士匹靈。

特朗普過往亦被發現右手有瘀青，他當時解釋，其手上瘀青與服用阿士匹靈有關。他表示，每天服用的阿士匹靈劑量，高於醫生建議，又稱服用阿士匹靈已有25年。

「不想讓黏稠的血液流經我的心臟」

《華爾街日報》報道，特朗普的醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）稱，特朗普每天服用325毫克阿士匹靈。而美國醫療機構Mayo Clinic的資料顯示，低劑量阿士匹靈「有助於預防心臟病發作或中風」，一般建議低劑量為81毫克。但用於治療的每日劑量，「通常在」75至325毫克之間。

特朗普在訪問中解釋，「他們說阿士匹靈可以稀釋血液，但我不想讓黏稠的血液流經我的心臟。」特朗普在1月1日刊發的採訪中稱， 「我想要的是清澈、稀薄的血液流經我的心臟。這說得通嗎？」他又稱，「我有點迷信。」

現年79歲的特朗普是美國史上在任總統中年紀第二大，僅次於他的前任拜登（Joe Biden）。拜登因健康狀況受到質疑，而退出2024年的連任競選，卸任時已82歲。