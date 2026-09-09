歐洲最美公主Leonor上大學　親民穿搭曝光　校方砸逾億升級保安

有「歐洲最美公主」之稱的20歲西班牙王儲萊昂諾爾（Princess Leonor）正式展開大學生活，於9月7日上午抵達馬德里卡洛斯三世大學（UC3M）赫塔費校區，準備攻讀政治學位。適逢王位繼承人登校，校方正公開招標新保安合約，預計兩年預算為540萬歐元（約4,925萬港元），若後續延期，總金額可能高達1,240萬歐元（約1.1億港元），以大幅提升整體安全保障。



身穿120元ZARA襯衫 展現親民風

低調護衛全天候戒備開學首日，萊昂諾爾於上午8時50分抵達校園，身穿僅售12.99歐元（約120港元）的ZARA白色短袖襯衫，搭配牛仔褲與白色運動鞋，項鍊則配戴2025年獲贈的Tiffany & Co.心形墜鍊，整體造型簡約又親民。

有「歐洲最美公主」之稱的20歲西班牙王儲萊昂諾爾（Princess Leonor）正式展開大學生活，於9月7日上午抵達馬德里卡洛斯三世大學（UC3M）赫塔費校區，準備攻讀政治學位。（Instagram@casareal.es）

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雖然公主的個人安全由內政部指派的王室保鑣全天候低調維護，校方也已安排備用疏散路線，但大學的新保安合約仍需提供24小時待命的專業團隊，由擁有至少25年經驗的保全協調員領軍，負責校園門禁、巡邏監控及與王室維安對接。

與40名同學同課堂 校方規定禁滑手機

萊昂諾爾的大學首日行程相當充實，上午9時先由學位主任進行校園簡介，隨後陸續上了法理學、社會科學研究方法實作及政治學基礎大師課。她與約40名同學同組上課，平日課程時間集中於上午9時至下午2時。

校方特別強調，並未為公主提供任何特殊設施或調整課程，課堂上同樣嚴格禁止未經允許使用手機，希望讓她盡可能體驗普通的大學生生活。

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重演19年前開學日 王室公務與學業同時推進

19年前的同一天，萊昂諾爾在父母國王費利佩六世（Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Queen Letizia）的陪伴下踏入幼兒園。如今她獨自抵達大學，身旁僅有低調護衛隨行。這項政治學學位由她親自挑選並獲得父母支持，未來四年她將在赫塔費校區求學，同時兼顧王室公務。

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