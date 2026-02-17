英國王室2公主驚爆曾密會愛潑斯坦　安德魯前妻還求淫媒：娶我吧

隨着「淫魔富商」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件曝光，英國王室醜聞也愈演愈烈。



英國前王子安德魯不只遭控性侵未成年，他與前妻莎拉（Sarah Ferguson）的兩名女兒，碧翠絲公主（Princess Beatrice）與尤金妮公主（Princess Eugenie）也被捲入輿論旋渦。

文件顯示，兩位公主曾隨母親與愛潑斯坦共進午餐，母親還曾向愛潑斯坦揭露女兒的私人生活。

碧翠絲公主與尤金妮公主的照片：

+ 10

邁阿密飯局揭密：愛潑斯坦疑似資助公主機票

美媒，現年37歲的碧翠絲與35歲的尤金妮並非王室中的核心成員，但兩人的名字卻出現在最新的文件中數百次。儘管莎拉曾聲稱在得知指控後就與愛潑斯坦斷絕關係，但美國司法部的解密文件卻揭露了不同事實。文件顯示，2009年7月，愛潑斯坦因教唆未成年少女賣淫服刑期滿出獄僅五天，莎拉便帶著當時分別為20歲與19歲的碧翠絲與尤金妮前往邁阿密與其共進午餐。

根據電郵紀錄，莎拉向愛潑斯坦表示將帶女兒們一同赴約，且愛潑斯坦疑似為母女三人支付了高達1.4萬美元的赴美機票費用。飯局過後，莎拉在信中感性致謝，稱讚愛潑斯坦是她「一直渴望擁有的兄長」，甚至在2010年的郵件中戲稱對方為「傳奇」，並寫下「我聽候您的差遣，娶我吧」等充滿熱情的字眼。

母親向淫魔揭露女兒隱私 王室編輯直言「令人痛心」

最令外界震驚的是，莎拉曾在郵件中向愛潑斯坦大談女兒的私人生活。2010年3月，莎拉在郵件中提及小女兒尤金妮，甚至使用極為露骨的字眼：

正等著尤金妮從她的『性交週末』（shagging weekend）回來！

此外，莎拉也提到碧翠絲曾指導她如何應對追查愛潑斯坦案的記者，顯見兩位公主捲入愛潑斯坦社交圈的程度超過想像。而安德魯夫婦在2011年12月和2012年，也透過電郵向愛潑斯坦發送包含公主照片的家庭賀卡。

英國《鏡報》王室編輯邁爾斯（Russell Myers）指出，看到父母對一名性侵犯如此毫無保留地談論女兒的私生活，對兩位年輕女性而言無疑「極其痛心」。儘管外界普遍對兩位公主抱持同情，但隨著她們與愛潑斯坦社交圈的接觸細節逐漸曝光，輿論也開始質疑，公主當時是否曾察覺異樣、或提出警告。

目前安德魯正面臨巨大壓力，被要求進一步說明與愛潑斯坦的關係；另有電子郵件顯示，安德魯在擔任英國貿易特使期間，曾向愛潑斯坦分享機密資料，英國警方已介入調查。

【延伸閱讀】愛潑斯坦被爆「想娶前女友女兒」 疑曾助17歲的她當模特兒入哈佛

+ 6

延伸閱讀：

捲艾普斯坦風波！高盛法務長收愛馬仕包、發親密訊息 閃電請辭

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】